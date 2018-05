Grinberg pasa revista a un año agitado en Marbella

El Marbella puso el punto final a la temporada la semana pasada tras caer eliminado por penaltis de la fase de ascenso a Segunda ante el Celta B. Ayer su presidente, Alexander Grinberg, hizo balance en una entrevista para los medios oficiales del club. En ella el dirigente ruso habló también de lo extradeportivo en un año marcado por el intento frustrado de venta del club a un grupo inversor belga y su detención en el marco de la operación Oligarkh.

"En el fútbol actual se mueve mucha gente que no es transparente. Todo el mundo busca su propio beneficio. Durante estos cinco años he buscado inversores, gente humilde que quisiera ayudar al club y la ciudad. Nuestras puertas siempre están abiertas para cualquier forma de colaboración, siempre para el bien del club. Últimamente la gente piensa que yo me estoy agarrando a mi puesto de presidente, pero quiero aclarar que no es así", explicaba respecto a ese intento de compra de LDV Sports Management, mientras hablaba de su detención como "el peor momento de la temporada", hablando de ella en los términos de "esta historia rara, extraña, que me ha pasado". "Ha sido un golpe fuerte, pero yo lo he superado gracias al apoyo de todo el mundo", añadía.

En lo deportivo, se manifiesta satisfecho por el curso. Tras quedarse fuera del play off tras una segunda vuelta de mal en peor hace un año, esta vez sí lucharon por el ascenso: "Estoy muy orgulloso por la temporada, poco a poco vamos avanzando, año tras año nuestros resultados son mejores. Hemos tenido momentos difíciles en este camino, pero creo que, si trabajas bien, el resultado tarde o temprano llega".

Mira ya a la próxima temporada esperando un salto. Asegura continuidad el dirigente ruso: "A día de hoy el club trabaja igual. Tengo envidia de jugadores y cuerpo técnico que van a tener vacaciones ahora, porque nosotros estamos ya trabajando activamente para la nueva temporada. Hay mucho que hacer. Tendremos algunas modificaciones, es lógico. Queremos fortalecer el equipo, pero no serán grandes cambios. Entendemos que estamos en el buen camino. Todo lo que va a pasar en breve lo contaremos a nuestros aficionados". Garantiza además la continuidad "sin ninguna duda" de Fernando Estévez en el banquillo y de Jorge Rodíguez de Cozar a los mandos de la dirección deportiva.