El Guardés frena a un buen Rincón

Mejores sensaciones que resultado para el Rincón Fertilidad, que sumó su sexta derrota ante el Mecalia Atlético Guardés, que fue capaz de aprovechar un parcial de 1-8 entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo para llevarse la victoria de Carranque.

Nervios y defensa. Son las dos palabras que definen los primeros 10 minutos. La precipitación en ataque, unido a la buena actividad defensiva de ambos conjuntos, hizo que apenas se viesen goles en los instantes iniciales del choque, con un pírrico 3-2 en el marcador.

Pese a la derrota, las de Carrasco sentaron las bases para ir a más en las próximas fechas

El partido se activó, las jugadoras fueron soltándose de cara a la portería rival, y ya encontraban mejores opciones de batir a Ana Marín y Marisol Carratu, las metas. El tanteo iba creciendo, alternando el mando en el electrónico entre ambos equipos, pero sin lograr ninguno de ellos distanciarse.

Los minutos finales de la primera parte estuvieron marcados por las exclusiones. Guardés acusó la segunda sanción a Ana Isabel Cerqueira, lo que aprovechó el Rincón Fertilidad para coger su máxima renta en el marcador (11-9). Pero justo entonces, fueron las malagueñas las que se vieron en inferioridad al ser excluida Gabi Pessoa, rentabilizando al máximo esta ventaja el conjunto gallego, que con un parcial de 0-4 en los últimos cinco minutos volteaba el electrónico al llegar al descanso (11-13).

El parcial abierto creció a principio del segundo tiempo, llegando a ser de 1-8, lo que provocaba el rápido tiempo muerto de Diego Carrasco, porque se escapaba el Guardés en el marcador (12-17).

El técnico malagueño probó cambiar la dinámica a través de jugar sin portera, sin necesidad de haber tenido exclusión alguna, lo que provocaba superioridad en ataque. Aunque el equipo gallego supo sacar tajada de cada error del Rincón Fertilidad Málaga, llegando incluso a anotar un gol la guardameta Estela Carrera tras lanzar de puerta a puerta.

A falta de siete minutos, el partido estaba prácticamente sentenciado, con siete goles de ventaja para el Guardés (19-26). En la parte positiva, el Rincón fertilidad Málaga no se dejó ir, no bajó los brazos y logró finalizar el encuentro con un parcial de 4-0 a su favor que, aunque no les valió para lograr la victoria (23-26), al menos les dejó buenas sensaciones de cara a los difíciles encuentros que les esperan en las próximas semanas para volver a mira hacia arriba.