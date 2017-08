Hidalgo: "La confección de la plantilla es perfecta"

El GAES Málaga comenzó el pasado lunes la pretemporada. Capitaneado por José Luis Hidalgo como preparador de la plantilla, discípulo de Juanjo Fernández, el entrenador malagueño más laureado de todos los tiempos. Hidalgo, ex del Maristas, se muestra muy ilusionado con el proyecto liderado por la compañía GAES y con la plantilla que ha confeccionado tras varios meses de trabajo en la sombra.

En primera instancia, reveló su gran satisfacción con el plantel que tiene a su disposición de cara al ilusionate curso que se aproxima. "Es la plantilla deseada por el director deportivo, Juanjo Fernández, y por mí. Hemos confeccionado el plantel con mucho mimo desde la finalización de la temporada anterior, en mayo. Está muy equilibrada en todas las posiciones, tal y como queríamos", declaró el preparador del GAES Málaga que, además, coincidirá de nuevo con muchos jugadores en el vestuario, al señalar que "trabajar con jugadores que conozco de la etapa de base y sénior es una gran ventaja, pero también estoy muy ilusionado con los nuevos. Hemos elegido para esta plantilla a los mejores disponibles, teniendo en cuenta la dificultad que entraña fichar en la categoría de bronce".

No obstante, José Hidalgo prefirió ser cauto a la hora de fijar un objetivo antes de arrancar, aunque sin rehusar el gran sueño, el ascenso a División de Honor Plata. "No soy persona de aventurarme antes de comenzar la temporada, pero, sin duda, este equipo no debe renunciar a nada. Entendemos que la competición nos colocará donde debamos estar. Sin embargo, es claro que el objetivo debe ser jugar la fase de ascenso a la categoría de plata. En este sentido, la directiva ha hecho un gran esfuerzo, junto a la colaboración de nuestros patrocinadores, liderados por la multinacional GAES, que están muy ilusionados con este proyecto", destacó el preparador.

Además, tanto técnico como director deportivo estarán al mando de un grupo muy joven. A ambos "nos gusta trabajar y confiar en gente joven, es arriesgado en la categoría pero lo asumiremos", apuntó Hidalgo al respecto. Por otra parte, en estos primeros días de preparación "los comienzos de pretemporada siempre son duros, pero los jugadores están muy motivados, tenemos un grupo fantástico y jugaremos cinco amistosos para ponernos a tono", añadió.

Por otro lado, el plantel malagueño cuenta con Álvaro Cabello, un jugador internacional que se encuentra en estos momentos en el Mundial juvenil -concretamente, disputa hoy las semifinales ante Croacia-. "Es un gran fichaje y es una garantía de futuro, Hemos tenido fortuna porque Cabello quería volver a su tierra para estudiar y le hacía ilusión jugar en el equipo representativo de Málaga", resaltó José Hidalgo, que también destacó las grandes condiciones físicas de Palomeque, llegado desde el Balonmano Málaga.

Asimismo, el técnico malagueño acentuó el elevado nivel de la categoría al sostener que "el resto de equipos se han reforzado muy bien y cada vez son más competitivos. No me cabe duda de que será una temporada muy igualada y bonita". Por último, todo proyecto deportivo necesita un respaldo institucional para alcanzar objetivos, y en ello está GAES. "El apoyo de las instituciones es clave para lograr metas importantes, esperamos que vean a este club como referente del deporte en la ciudad", finalizó José Hidalgo.