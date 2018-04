Historia en Ciudad Jardín

Epopeya del Rincón Fertilidad que dibujó una de sus postales más especiales, en su Málaga. Con un balonmano de muy alta escuela para derribar al Atlético Guardés, vigente campeón de liga, y pasar a semifinales de la Copa de la Reina, territorio inexplorado para las malagueñas, acostumbradas a reescribir su propia historia. Soberbia Alice en una actuación grupal espléndida. Espera el Bera Bera.

Le costó al Rincón meterse en el choque. Llevaba el tempo del partido la primera línea gallega, que abría los primeros huecos (4-7, 6-9). Llevaban la manija Sempere y Mendoza, cuatro goles la lateral, que penetraban con facilidad la defensa de las de Diego Carrasco. Paró el tiempo el técnico malagueño y dio entrada a Bojana Milic por una Maqui Gandulfo con la mirilla desviada. Se hizo grande en portería Alice Fernandes, 11 paradas al descanso, y el Rincón despegó. Del 6-9 se pasó al 12-9. Dio amenaza desde la larga distancia la serbia, aún le falta acople pero deja detalles de otro nivel como el pase a Marina Martín de un lado a otro, y se abrieron huecos en el pivote para que Paula García hiciera daño.

Le ha costado ensamblar al conjunto que potenció al histórico Costa del Sol, pero va dejando cada vez mejores, y sobre todo más continuados, momentos. Tuvo 10 minutos espléndidos, sacando ventajas casi de cada desajuste. El primer gol de Jenni Guitérrez, cuña de la propia madera pero ahora en el otro lado de la trinchera, acortaba al descanso (14-11).

No bajó el pistón el Rincón en la reanudación, con una Alice espectacular, muy por encima del 60% de fiabilidad, desbaratando cada ataque guardés. Estiraban las de Diego Carrasco, que con un gol de Bojana ponían el 20-13, máxima distancia. Lo paró Prades, al que no le funcionaba una defensa mixta sobre Boada de Jenni Gutiérrez. Tiró por el otro camino, quizá por verse ya con el agua al cuello, el ataque. Atacó con siete y empezó a encontrar vías de escape en la alambrada del Rincón, que veía como el Guardés recortaba (20-15). La veterana Naiara Egozkue se echó a las gallegas en el lomo y con cinco goles comprimía (24-21). Le costaba cerrar a las malagueñas, que encadenaban secuencias de errores. No le dio al Guardés, al que una preciosa rosca de Gandulfo le ponía la tapa. Lo celebró Ciudad Jardín, que dejó bonitas postales con el equipo en la celebración posterior.

Se estrena el Rincón en estas lides, aunque ya ha demostrado no tener vértigo en las alturas. Espera el Bera Bera (16:30), con una vitrina llena de Copas de la Reina. Son una de las potencias del balonmano femenino español y ayer lo demostraron levantando ocho goles. Le amenaza el hambre del Rincón, ambicioso por naturaleza y con las alas de Ciudad Jardín.