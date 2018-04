Honrado adiós

Crece a pasos gigantes el Rincón Fertilidad que en esta Copa de la Reina se ganó un hueco en la cúspide del balonmano nacional. Las malagueñas se despidieron tras caer en las semifinales ante el Bera Bera, que encadena una secuencia de seis finales. Le combatieron las de Diego Carrasco a las vascas, con cinco títulos coperos en sus vitrinas. Decidió Mercedes Castellanos, que se agigantó a falta de un minuto para la conclusión ante Emma Boada en un siete metros que hubiera forzado una prórroga.

Deja la derrota un sorbo amargo porque el título parecía abordable. En estos días en Ciudad Jardín el Rincón ha evidenciado que la brecha con la elite española perdió metros. Se impuso en un partido colosal al Guardés y tuteó al Bera Bera, dominadores ambos de la Liga Guerreras Iberdrola junto con el Rocasa. Queda la sensación de que la oportunidad era única, con el abrigo de Málaga. Una ciudad en la que cada vez queda más patente el arraigo de un club que cohabita con titanes como el Málaga o el Unicaja. Justo detrás se coló el Rincón, que tuvo una fiel grada detrás en cada uno de sus encuentros. Valora la afición el alma de este equipo, que esta temporada dobló la apuesta con la llegada a Europa y las primeras semifinales coperas en su historia.

Le costó al conjunto de Carrasco en la apertura del choque con un Bera Bera con el pie a fondo desde el inicio, conscientes de su mayor amplitud de armario. Triangulaban a velocidad de vértigo las vascas, que encontraban en el extremo en posiciones de alta eficiencia a Arrojería, que le ponía su sello a cuatro goles (4-6). Aguantaban las malagueñas con Paula García al pivote, principal suministro en esos momentos. Penalizaban las de Puche a la carrera el cambio de defensa del técnico malagueño, que buscaba paliar el déficit físico en defensa con Jabby por Pessoa. Salían como flechas las vascas, que hacían daño con pista por delante. Menéndez y Arderius abrían hueco (9-13).

Había entrado el Rincón en una especie de fundido a negro ofensivo, encomendándose entonces al portentoso lanzamiento de Bojana. Emergió ahí Diva y las locales crecieron. Con el cerrojo echado, el luminoso indicaba tanteos prohibitivos para las de Carrasco, las malagueñas igualaron a la media parte (14-14). Dio brío Pessoa, clave ya ante el Guardés para ponerle el sello al partido.

Se agigantó en su pista el Rincón, que en 15 minutos había encajado tres goles. Le cambió el signo al partido desde la defensa, lo que le permitía coger la manija (16-15, 17-16, 18-17). Sobrevivía el Bera Bera a un par de exclusiones con transiciones muy veloces, que le permitían atacar en buenas posiciones y respondía rápido a ataques malagueños de largo aliento. Incluso volteaban con tanto de Aramendia (20-21). Hubo roja a Cardoso en una acción con Sole López, que estaría precedida por una exclusión a Jabby. Sufrieron ahí las de Carrasco, a las que les faltaba el temple que da jugar con asiduidad estas citas. Arderius seguía estirando (22-24). Tirarían de casta para poner las tablas con goles de Milic y Boada, aunque ya siempre a remolque. Tendría el Rincón pese a todo la ocasión de forzar el tiempo extra. En el cara a cara desde los siete metros Mercedes Castellanos le ganó la batalla a la central catalana del equipo malagueño. También le había parado otro minutos antes a Gandulfo. No hubo tiempo material para más y el Bera Bera vuelve a su territorio fetiche, la final, hoy (13:00) ante el Mavi Nuevas Tecnologías. No estará en la lucha por el título el Rincón Fertilidad, que no tendrá en esta ocasión un lugar en la gloria pero sí en la memoria.