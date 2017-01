Hora propicia para despertar

No ha sentado demasiado bien el nuevo año al Rincón Fertilidad. Se mostró un tanto somnoliento el equipo en los dos empates cosechados ante el Mavi Nuevas Tecnologías y el Villaverde. Mejoró en el último, eso sí, y es por ello que las de Diego Carrasco pelean en Carranque desde las 18:30 por conseguir la primera victoria de 2017 ante el Helvetia Alcobendas y mantener una línea ascendente.

El cuadro madrileño llega en buena situación, aunque golpeado por la durísima derrota que sufrieron la pasada jornada ante el Granollers. La mayor rémora del Alcobendas han sido las lesiones, varias de larga duración que han dejado seriamente debilitada a su plantilla. Sobre todo en la primera línea. No obstante, han sabido reinventarse en muchos encuentros para sacar los resultados que le permiten vivir octavos, en la zona media de la clasificación y con una buena renta sobre la zona de descenso.

Bea Puertas reconocía en la previa del partido la necesidad de despertar y sumar antes de una segunda vuelta que arranca difícil: "Estamos intentando cambiar la dinámica del equipo, porque estos dos últimos partidos no nos ha ido nada bien, y pienso que el parón no nos ha venido bien porque hemos perdido el ritmo de competición, pero estamos trabajando para que los dos puntos se queden en casa".

Así, la fuengiroleña apunta que siguen "intentando corregir los errores, viendo mucho vídeo, y trabajando bien el fondo físico, aprovechando para meter un poco de fuerza". Sin alarmas, los dos empates no deben preocupar: "Después de la racha de victorias, ahora se ven las cosas más difíciles, pero aún no se ha acabado ni la primera vuelta. Tenemos que aprender a estar en esta situacion, porque no va a ser la última".