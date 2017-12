Los Inocentes de Fuengirola

El ya pasado 28 de diciembre es buen salvoconducto para la imaginación. No hay club que no se sume a la fiesta e ironice con alguna cuestión en particular. Las hay previsibles, graciosas o las que siembran la zozobra. De la guisa de esta última firmaron una los Fuengirola Potros.

Colgaron un comunicado en Facebook donde anunciaban su retirada de la competición, la Liga Andaluza de fútbol americano. Una decisión que se justificaba "bajo la falta de medios en un deporte minoritario". Su sobria redacción invitaba a pensar que la determinación podría ser real. De hecho, la preocupación llegó hasta el vestuario. Como reconoció alguno de sus integrantes, a ellos también le pilló el gracejo desprevenidos. El mensaje corrió como la pólvora y los nervios comenzaron a ir en tensión. Incluso, muchos clubes amigos se ofrecieron para dotar de ayuda económica al club a fin de que se echasen atrás con su dictamen.

La preocupación cundió en un vestuario sin más información y otros clubes llamaron

Jugadores y equipos encontraron la misma respuesta, se trataba de una simple broma en una fecha que se presta a ello. Tan lejos llegó el asunto, que el club malagueño se planteaba retirar la información con el objetivo de que la voz de alarma se apagara.

A pesar de sus problemas financieros, que sí es cierto que existen, los Fuengirola Potros seguirán luchando por revalidar la Liga Andaluza que obtuvieron el pasado mayo al vencer al Maracena Granada Lions. La chanza quedó en eso, aunque por minutos, no pocos, los inocentes fueron los propios protagonistas.