"Intentaremos meternos en las fugas y pelear un triunfo"

La Vuelta a España 2017 ya está aquí. La tercera gran vuelta de la temporada comienza este sábado en Nimes (Francia). La 72ª edición de la ronda española será la sexta para el marbellí Luis Ángel Maté, muy protagonista en la edición de 2016. Con la renovación con el equipo Cofidis bajo el brazo, Maté busca su primer triunfo de etapa en una gran vuelta. Hasta el momento, el marbellí ha corrido 11 grandes vueltas -seis participaciones en el Tour de Francia y cinco en la Vuelta a España-, y en las 11 acabó cruzando la línea de meta el último día, con un 19º puesto como mejor resultado (en la Vuelta 2014).

-Acaba de firmar su renovación con el Cofidis por dos temporadas. ¿Cómo se siente?

El corredor marbellí ha finalizado las 11 grandes vueltas en las que ha participado

-Estoy bastante contento de que hayamos podido llegar a un acuerdo, de que el equipo haya confiado en mí, de continuar después de tanto tiempo en el equipo y con muchas ganas de seguir trabajando, mejorando y de devolver esa confianza en forma de buenos resultados.

-¿Qué le hizo decantarse por renovar con el equipo?

-Muchas cosas. Llevo muchos años en el equipo, han apostado por mí y eso es importante para cualquier profesional. Me siento valorado y querido. Han hecho un gran esfuerzo para que pueda seguir con ellos y eso yo lo valoro mucho. El equipo está creciendo bastante y formar parte de este proyecto como profesional es un gran reto.

-¿Cómo fue el proceso de negociación?

-Lo ha llevado mi representante. Al final, lo importante es que yo quería seguir y que ellos querían contar conmigo.

-Ahora disputa la Vuelta a España. ¿Qué expectativas tiene de cara a esta edición?

-El objetivo del equipo es conseguir una victoria de etapa. Vamos a correr de forma totalmente distinta al Tour de Francia. En el Tour teníamos a Bouhanni como líder y trabajábamos para facilitar las llegadas al sprint, corriendo buscando llegar al sprint, pero en la Vuelta no va a estar Bouhanni, vamos a tener más libertad, la táctica será otra, intentaremos estar en las fugas y pelear un triunfo de etapa en la fuga porque tenemos que correr más al ataque y, digamos, de una manera más vistosa.

-Esta edición de la Vuelta viene marcada por el anuncio de la retirada de Contador. ¿Le quita esto protagonismo a los otros corredores españoles?

-Al revés. Con Contador todos tenemos más protagonismo porque hay muchos más medios de comunicación.

-¿Qué le parece su decisión?

-Al final todo tiene su fin, y Alberto ha decidido dejarlo. Es una gran pérdida para el ciclismo porque Alberto es un espectáculo, el máximo exponente del ciclismo de ataque y que él lo deje es una mala noticia para el ciclismo, pero hay que agradecerle todo lo que ha hecho durante todos estos años por el deporte y por el ciclismo español.

-¿Cómo ha preparado esta carrera?

-Teniendo en cuenta que ya he hecho el Tour de Francia, he tratado de recuperar la primera semana, la segunda he metido más intensidad y estoy con buenas sensaciones, que es lo importante y tengo ganas de hacer una buena Vuelta a España.

-¿Qué balance hace del Tour de Francia?

-Soy una persona positiva. Es cierto que no logramos una victoria de etapa, que era el objetivo, pero el equipo trabajó muy bien para ello. Al final, cuando te ganan los demás no hay más que felicitarles y seguir trabajando para mejorar y buscar esa victoria que esperemos que llegue el próximo año.

-La última semana en Francia fue muy dura para usted por un forúnculo. ¿Cómo afecta esta lesión a un ciclista?

-Es un problema muy habitual en el ciclismo porque pasamos muchas horas sentados en el sillín, que es duro. Fue un problema que la última semana me mermó mucho. Después del Tour tuve que parar, pero ahora, por suerte, aunque aún tengo molestias, no tienen nada que ver con las del Tour de Francia.

-Está siendo un año algo complicado con las lesiones...

-Sí, me rompí la clavícula en enero y me tuvieron que operar. Me perdí todo el inicio de la temporada. Lo había preparado muy bien y estuve tres meses parado, recuperando. Son gajes del oficio, algo habitual en este deporte. Saber recuperarlas y volver de ellas siendo mejor es lo positivo.

-En el pasado Tour solo había 13 españoles en la salida. ¿Qué está ocurriendo?

-Que no hay equipos. Hace unos años había más equipos españoles, que tenían más ciclistas españoles, y ahora no hay más que un equipo, que es Movistar. El ciclismo se ha internacionalizado mucho y a algunos de nosotros nos toca emigrar.

-Para que el ciclismo andaluz crezca usted creó una academia, que lleva su nombre.

-Estoy intentando poner mi granito de arena para que los jóvenes que quieran hacer deporte y quieran hacer ciclismo tengan los medios necesarios para hacerlo. Tengo un equipo de cadetes e infantiles, con niños y niñas. El ciclismo es un deporte con unos valores muy bonitos, de sacrificio, de esfuerzo, de unión, de trabajo en equipo.

-El año pasado debutó como internacional. ¿Espera ir al Mundial este 2017?

-Siempre es un sueño formar parte de la selección y este año también lo sería. Ahora me centro en la Vuelta, en hacer una buena carrera y si es así seguro que tengo muchas más opciones de estar con la Selección.