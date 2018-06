Kroos y un mensaje de humildad

El futbolista alemán Toni Kroos advirtió ayer que su selección deberá jugar el Mundial de Rusia con "humildad" si no quiere llevarse una sorpresa.

"Creo que casi todas las selecciones top han mejorado respecto a 2014. Francia es mejor. Brasil está dos peldaños por encima. España es mejor. Tenemos que ir con humildad", señaló el centrocampista del Real Madrid en una rueda de prensa en la localidad italiana de Appiano, donde está concentrada Alemania antes de la cita mundialista.

Kroos, una de las piezas clave de la Alemania que se proclamó campeona del mundo en Brasil 2014, indicó que su selección dependerá de sí misma si juega al nivel que acostumbró en los últimos años.

"Será crucial que juguemos incomodando al rival, que todos nuestros oponentes digan: ¡No quiero enfrentarme a Alemania!", explicó Kroos. "Si conseguimos eso, tendremos muchas posibilidades de ganar a las mejores selecciones", añadió el centrocampista.

Alemania se medirá mañana viernes a Arabia Saudí en el último partido amistoso antes del Mundial de Rusia. En el torneo se medirá a México, Corea del Sur y Suecia en el Grupo F. "Me motiva mucho el Mundial, de lo contrario no lo volvería a jugar. Sigue siendo algo especial y tenemos el reto de defender el título", aseguró Kroos, que destacó así el hambre de triunfo germano.

El alemán, en una entrevista concedida a Augsburger Allgemeine, también había salido en defensa de Sergio Ramos, su compañero en el Real Madrid, después de la polémica generada por la acción entre el defensa y el egipcio Salah y que provocó la lesión de éste. "Estoy totalmente seguro de que Sergio no tuvo ninguna intención de hacer daño a Salah. De hecho, ni tan siquiera el árbitro pitó falta. Yo no vi nada antideportivo en su acción. No es un jugador agresivo y estoy orgulloso de que sea nuestro capitán en el Madrid", señaló Kroos para dar por finalizado ese incidente.