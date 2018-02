Hasta LaLiga se rinde a Regino

Como estrellas del rock, Regino Hernández y Javier Fernández, los recientes medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, van acaparando flashes y portadas, espacios reservados a otros deportistas de élite de disciplinas más populares. Pero ahora es su momento, por eso hasta el fútbol quiere la foto con estos dos cracks que han igualado de una tacada todo el palmarés olímpico invernal español de la historia, que hasta entonces se reducía a los metales de los Fernández Ochoa. Ambos estuvieron junto a Javier Tebas, presidente de LaLiga, en la sede del organismo. Además, apenas unas horas después de llegar ambos de Corea del Sur, tanto Javi Fernández como Regino Hernández se reencontraron. "La última vez que nos vimos fue en Vancouver, porque solo había una villa. En Sochi y en Pyeongchang estábamos en villas diferentes y hasta hoy [por ayer] no habíamos tenido la oportunidad de reencontrarnos de nuevo", comentó el malagueño Regino Hernández, que alucina con su logro: "Aún estoy asimilando el resultado. Hemos conseguido en un año las mismas medallas que en toda la historia y a mí me abruma pensarlo". Prácticamente igual se encontraba el patinador madrileño Javier Fernández: "Es algo impresionante despertarte y pensar en lo que hemos conseguido. No es nada fácil y hay mucho trabajo detrás en todas las competiciones que hacemos. Ver el reconocimiento personal y de la gente es algo de lo que podemos estar orgullosos". Efectivamente, mucha gente está henchida de orgullo por la consecución de ambas preseas. Y esto no ha hecho más que empezar...