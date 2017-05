Laso afirma que la Final Four no le da vértigo sino "ilusión"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, y Sergio Llull ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que trataron sobre la Final a Cuatro que dará comienzo el viernes en Estambul. Será precisamente el equipo anfitrión, el Fenerbahçe, el adversario del conjunto madridista en la pelea por proclamarse campeón europeo.

"Hubiera firmado cualquier rival. El ambiente da igual, es una final. En las finales no eliges con quien juegas, llegas y luego hay que intentar ganarlas", subrayó, aunque le recordaron que perder podría ser interpretado como un fracaso. "No nos da vértigo jugarnos gran parte del éxito a un partido. Al contrario, estamos ilusionados. Hemos pasado por otros partidos importantes a lo largo de la temporada. La Final Four me transmite ilusión, no vértigo", dijo Laso.

Llull avisa del peligro del Fenerbahçe, "uno de los mejores de la Euroliga"

Sergio Llull, por su parte, aportó ciertas claves para tratar de ganar al equipo turco en la Final a Cuatro. "Se le puede ganar haciendo las cosas muy bien. Tienen uno de los mejores equipos de la Euroliga. Tuvieron un bache al principio, pero llegan en su mejor momento y juegan además en casa, con esa motivación extra. Va a ser complicado pero estamos preparados y debemos estar centrados en nosotros", apuntó el base madridista.

Sobre el favoritismo fue claro: "En estos torneos no hay favoritos. Somos los cuatro mejores de Europa y todos tenemos opción. Intentaremos jugar mejor que ellos y ganar", afirmó.

Respecto al partido, Llull habló de que "lo lógico es llegar a un final ajustado. Y en esos momentos hay que tener la cabeza fría para poder decidir en los últimos instantes", observó. "Hemos jugado cuatro de las últimas cinco finales de la Euroliga, pero la de hace dos años de Madrid fue un poco especial. No es fácil llegar hasta aquí. Hay que valorar el trabajo de todos", refirió.