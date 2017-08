El Levante, con el fin de sorprender al Villarreal

El Levante recibe al Villarreal en un duelo regional marcado por la necesidad del equipo de Fran Escribá de despejar las dudas mostradas en la pretemporada, mientras que el cuadro local busca la sorpresa en su vuelta a Primera.

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tiene la baja por sanción del central Rober Pier, que fue expulsado en la última jornada del pasado curso, y no podrá contar con su goleador Roger, que se recupera de una grave lesión de rodilla. Por su parte, en el Villarreal, Escribá no podrá contar con hasta siete jugadores. Entre estas bajas destacan la ausencia de jugadores como Bruno Soriano, Sergio Asenjo, Bakambu, Castillejo o Mario Gaspar, todos ellos titulares habituales a lo largo de la campaña pasada. Tampoco estará Cheryshev, que sigue fuera del equipo desde hace meses y la de Adrián Marín, que no ha empezado con buen pie en su regreso al equipo. La gran novedad para los amarillos sería la más que posible titularidad de Carlos Bacca.