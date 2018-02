Líder y cerca de la 'Final Four'

Tras 22 jornadas de Liga, el TSV Hannover que dirige Antonio Carlos Ortega es el líder de la Bundesliga, con 35 puntos gracias a 16 victorias y tres empates. Perdió, además, tres encuentros. El objetivo antes de comenzar la temporada estaba en colocarse entre los 10 mejores (hay 18 equipos en la competición), pero se está sobrepasando la mejor expectativa para el equipo del malagueño.

"Tras 22 partidos, el equipo está ahí por méritos propios, pero vamos partido a partido, uno a uno. La prensa habla de Europa y demás, pero nuestra filosofía es muy clara. Nuestros dos próximos partidos son muy importantes, en Liga y Copa, domingo y martes próximos. Jugamos contra el Goppingen en las dos competiciones", relata Ortega, que no sólo tiene una buena trayectoria en la Bundesliga, sino que también está cerca de hacer algo inédito para su club en la Copa. "Estamos a una victoria de la Final Four de Copa. Se disputa cada año en Hamburgo y sería un hito histórico porque están ahí los cuatro mejores del país. En la anterior ronda ganamos al Kiel. Pero, claro, no podemos descuidar el partido de Liga porque estamos ahí arriba".