Damián Quintero, número uno de la clasificación mundial, luchará hoy por la medalla de bronce del Abierto de Holanda que se disputa en Rotterdam tras caer en semifinales ante el venezolano Antonio Díaz por un ajustado 3-2.

El malagueño se jugará la medalla con el turco Ali Sofuoglu con el que se midió por última vez a mediados de febrero en las semifinales del Abierto de Dubai, con victoria para el español por 4-1, que luego se hizo con el título al derrotar al japonés Ryo Kiyuna.

"En semifinales los dos realizamos el mismo kata, Chatanyara Kushanku, lo que facilita mejor la decisión de los jueces porque la comparación es más sencilla y la verdad es que, aunque yo soy el primero en exigirme y hacer autocrítica, me he quedado muy sorprendido con la decisión arbitral", comentó Quintero.

El malagueño insistió en que él "ejecutó el kata con más potencia, más ritmo y más riesgo". "No quiero hacer de menos a Antonio Díaz, que es un gran competidor, pero me he visto mejor", afirmó. Antes de perder ayer con Díaz, que es cuarto del mundo y al que Quintero había ganado en enero en la lucha por el bronce del Abierto de París, el español superó en Holanda al eslovaco Peter Fabian (5-0), al representante de Hong Kong (China) Chris Cheng Tsz Man (5-0) y al turco Emre Vefa Goktas (3-2).

Si Quintero se hace con el bronce hoy sumará su cuarta medalla de la temporada. Hasta ahora ha ganado el bronce en el Abierto de París, la plata en la Serie A de Guadalajara y el oro en el Abierto de Dubai. Intentará evitarlo el poderoso turco Ali Sofuoglu.