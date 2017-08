Maté seguirá en el Cofidis hasta 2019

Como siete años pasan rápido, Luis Ángel Maté alargará su paso por el equipo Cofidis durante otras dos temporadas más. El ciclista marbellí ha sellado su renovación de contrato con la escuadra francesa hasta el final de la temporada 2019, por lo que cumplirá nueve años vestido de blanco y rojo, y sumará como mínimo 12 campañas como ciclista profesional cuando termine su actual compromiso.

“Estoy contentísimo de poder seguir en el equipo y que sigan confiando en mí después de tanto tiempo. Es un halago muy grande, y también me hace mucha ilusión poder seguir otras dos temporadas aportando mi granito de arena para que el equipo crezca”, explica Luis, que también confía en “seguir creciendo en lo personal” para poder aportar lo máximo posible a una escuadra que ya casi forma parte de su ADN.

Y es que, por encima de todo, Maté se siente identificado con los colores de la ‘casa’ crediticia: “Tengo la suerte de correr en un equipo histórico, en el que me fijaba cuando apenas era un chaval, mucho antes de pasar a profesionales”, argumenta. Por eso del corredor sólo saldrá gratitud hacia su equipo. “Incluso aunque llegue un día en el futuro en que nuestros caminos se separen, voy a guardar siempre un inmenso cariño a Cofidis. Y eso, por supuesto, también pesa mucho a la hora de tomar una decisión”, reconoce. No es común ver a ciclistas que pasen nueve años defendiendo el mismo maillot.

Una vez sellado el nuevo compromiso, es hora de ponerse a trabajar desde ya –nunca ha dejado de hacerlo, de hecho- para lograr el objetivo: que el equipo vuelva a inscribir su nombre en el palmarés de las grandes vueltas. Algo que, asegura el ‘Lince Andaluz’, terminará llegando: “Hay materia prima. Nacer ha renovado, y también otros muchos que configuran la espina dorsal del equipo. La base del grupo va a seguir, y esa es la mejor noticia. Ahora hay que seguir mejorando para poder ganar en las ‘Grandes’, que es lo que nos hemos marcado”.

De hecho, Luis ha sido consciente de los progresos a lo largo de los siete años que lleva formando parte del cuadro francés: “El equipo ha mejorado muchísimo. Ya ganamos en carreras importantes como París-Niza, la Volta o Dauphiné. Y sobre todo nos peleamos con los World Tour para controlar las carreras. En San Remo, Hamburgo o este año en el Tour de Francia hemos controlado bien, aunque luego no rematásemos”, asevera. Y en aquellas donde no está el líder y el sprint no es la baza a jugar, el equipo se transforma en una guerrilla: “En la Vuelta del año pasado estuvimos muy delante, peleando muchas etapas. Y este año esperamos lograr esa victoria que tanto estamos buscando”.

Hablando de la Vuelta a España, el fuerte dolor que arrastraba Luis en el Tour por el forúnculo va remitiendo: “Ya estoy saliendo de nuevo en bici. Me sigue molestando, pero mucho menos. De momento todo va bien y espero que siga así para poder estar en la línea de salida de Nimes”. Siete campañas, incluidas 11 grandes vueltas –serán 12 en breve- y varias de las mejores clásicas del mundo cada temporada, dan para mucho. Una historia poco usual en el ciclismo que, de momento, continuará durante dos años más.