Luz verde para soñar

No es ningún espejismo, tampoco un sueño. La prudencia mostrada en el UMA Antequera ante de arrancar la temporada se correspondía a la de un club recién descendido, renovado de arriba a abajo y conocedor de los peligros que tienen estas situaciones. Ayer ganó al Real Betis en el Fernando Argüelles con solvencia, por 4-2. Tres puntos que clasifican al equipo matemáticamente para los ascensos de play off, el objetivo dicho con boca pequeña y que ahora permite dejar de lado en parte esa modestia para comenzar a soñar con la vuelta a la élite.

Los de Manuel Luiggi Moli derrotaron al conjunto bético en un partido que tuvo nuevamente como referente a Conejo. El meta universitario paró prácticamente todo lo que pasó por su área, incluido un penalti cuando el encuentro marchaba 3-1 y que habría vuelto a meter en el partido al equipo de José María Vidal.

Antes de todo eso, el UMA Antequera había conseguido anotar tres goles en once minutos. Miguel Fernández abrió el marcador en el 2' tras varios rechaces en el área rival, y en el 7' era Crispi el encargado de batir a Juan Varela. Y sólo cuatro minutos después llegó Juanillo, adaptado a la velocidad del rayo al cuadro universitario, para poner la puntilla. No obstante, el fútbol sala enseña que ningún marcador es válido en la primera parte. Por eso tocó aguantar la respiración con el 3-1 de Paco hasta que Claudio da Silva hiciese el cuarto en el último minuto. Y aun así, el Betis sacaría su orgullo para no marcharse del Fernando Argüelles sin el definitivo 4-2 de Rubén Conejo.