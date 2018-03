El Málaga Femenino quiere volver a la senda del triunfo en Córdoba

Cinco jornadas faltan para que finalice la fase regular de la Segunda División Femenina. Fechas en las que el Málaga Femenino debe sellar el liderato que ahora ostenta. En esta cuenta atrás visita a El Naranjo con el objetivo de volver a la senda de la victoria tras empatar la semana pasada frente al Sporting B.

Las cordobesas no pasan por el mejor momento de la temporada y desde hace tres jornadas no conocen la victoria. Una dinámica que les ha hecho perder posiciones en la clasificación, donde ahora marchan en sexto lugar. Hasta la anterior jornada en su campo no sabía El Naranjo lo que era perder como local, pero el Santa Teresa le robó esa condición de invicto. Por ahí espera seguir haciendo daño el equipo de Antonio Contreras.