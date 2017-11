Málaga elegirá campeona

El balonmano español posará sus ojos en Ciudad Jardín del 20 al 22 de abril. El histórico recinto malagueño albergará la fase final de la Copa de la Reina. El Rincón Fertilidad, en el mejor momento de su historia, será el equipo anfitrión de un torneo para el que consiguió clasificarse deportivamente en las dos últimas ediciones. Fueron los días que más vibró Carranque, con enormes descargas de adrenalina tras sendas victorias ante el Aula Cultural. Ahora habrá oportunidad de conseguir la primera victoria en la fase final, que congrega en tres días a ocho equipos. Cuartos, semifinal y final sin solución de continuidad en un torneo espectacular.

Rincón Fertilidad, como anfitrión, y Rocasa, como vigente campeón, están clasificados y ahora el resto de equipos de la Liga Guerreras Iberdrola deberá ganarse una de las seis plazas restantes. Un alivio también para la cargada temporada del equipo de Diego Carrasco, que participa en la Challenge Cup y tendrá nueva tanda de partidos en febrero tras el parón invernal por la celebración del Mundial de Alemania, del 1 al 17 de diciembre.

Paralelamente se celebra una competición con los equipos cadetes

Diputación y Ayuntamiento rubricaron el acuerdo ayer con la Federación, que necesitaba una confirmación para realizar los sorteos de las fases previas y por motivos logísticos. No se ha incorporado la Junta de Andalucía a la habitual tríada en acontecimientos de este calado nacional. Queda abierta, no obstante, la posibilidad de que se incorpore el ente andaluz, con el que se conversó pero no se decidió a dar el visto bueno aún.

El diputado de Deportes, Juventud y Educación, Cristóbal Ortega, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez, rubricaron el acuerdo con el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, con la presencia de la presidenta del Rincón Fertilidad, María José Moreno, y del presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Antonio Rosales.

La iniciativa de celebrar la Copa de la Reina en Málaga lleva también una interesante iniciativa aparejada. Se celebrará paralelamente una minicopa entre las categorías cadete de los equipos participantes, a imagen y semejanza de la que puso de moda la ACB con sus equipos infantiles. Un evento más de los muchos que tendrá la provincia en 2018.