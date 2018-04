"Málaga es el lugar ideal para esta Copa de la Reina"

Francisco Blázquez es desde 2013 el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). Antiguo árbitro, rige los designios de un deporte que sigue teniendo un amplio sustrato en la base pese a que muchos jugadores y jugadoras de la selección española deben jugar fuera de nuestras fronteras. Atiende a Málaga Hoy tras aterrizar en Madrid desde Vigo antes de venir a Málaga para la Copa de la Reina, joya de la corona del balonmano femenino nacional. Del 20 al 22 de abril, Ciudad Jardín y Carranque serán el epicentro de una gran fiesta en el 40x20.

-¿Por qué Málaga?

-Lo dije muchas veces, Málaga era el sitio ideal. El equipo, el Rincón Fertilidad, está en un gran momento y su presidenta luchó mucho tiempo con el apoyo de las instituciones. Ha llegado el momento en que creíamos que era bueno, positivo. La colaboración con las instituciones lo ha hecho posible.

-¿La Copa de la Reina es el producto estrella del balonmano femenino?

-Sin duda, la Copa es el producto estrella a nivel de clubes, es la gran fiesta del balonmano nacional. Es una competición que genera máxima atención.

-Normalmente, el torneo se celebraba en capitales más pequeñas. ¿Se crece con la apuesta por Málaga?

-El balonmano tiene que visitar aquellos sitios donde hay seguimiento, un club que tira, como es el Rincón, con ambiente para desarrollar y ser locomotora del deporte. Por su apuesta deportiva, infraestructuras y geografía, Málaga es ideal. Pero en general la apuesta es por todo aquel sitio que pueda ayudar a ser un punto de inflexión de nuestro deporte. No es cuestión de que sea ciudad grande o pequeña, es que siga el balonmano.

-Parece que el seguimiento mediático va a ser grande.

-Los partidos se retransmitirán a nivel nacional, desde la Federación intentamos llegar a los máximos lugares para transmitir la imagen de nuestro deporte. Los medios nos ayudáis a llegar más lejos. El seguimiento mediático a nivel de televisión es más que importante al futuro.

-¿Qué ofrece la marca Guerreras?

-Unas señas de identidad, está más que comprobado. El término Guerreras tiene un valor de marca de 200 millones de euros. Cuando alguien trata de difundir los valores de un deporte, se piensa en Guerreras.

-¿Ha dicho 200 millones de euros?

-Así es, ése es su valor de marca.

-¿De ahí viene la apuesta de una marca como Iberdrola?

-Las grandes empresas de nuestro país han querido vincularse hacia quizá el lado más descuidado, el mundo femenino. El trabajo y el desarrollo se centra en todas en todas las disciplinas, pero el balonmano es el deporte más patrocinado por Iberdrola, en el que mayor inversión hace. Valores, trayectoria, esfuerzo de nuestras jugadoras... Todo ello va implícito en la marca Guerreras. -Gran parte de los mejores jugadores y jugadoras de España juegan fuera.

-Siempre digo que mi sueño sería que no tuvieran que salir fuera a buscar mejores situaciones laborales. Pero no es sólo el deporte, se emigra por situaciones laborales mejores en otros sectores. Nos hace plantearnos y hacer un examen de conciencia, de qué modelo queremos. En nuestro deporte tenemos que luchar por seguir creciendo para que nuestros clubes tengan ingresos y que no exista esa fuga.

-¿Qué aporta la Minicopa?

-Aporta el futuro en nuestro deporte. Que convivan el presente y futuro es muy importante. Tener el futuro es importantísimo, es mostrarle a las jóvenes el camino, hacia dónde se quiere llegar.

-¿Acelera el balonmano en la reducción de la brecha entre mujer y hombre?

-Tiene que cambiar nuestra sociedad, no es fácil hacerle ver que el deporte femenino tiene mucha importancia. Tenemos que cambiar el modelo de sociedad. Parece que está asumido que el deporte masculino sea más importante. Y rotundamente no es así.

-¿Qué le aporta a una ciudad un evento como la Copa de la Reina?

-Hemos conseguido que coincidan ocho equipos absolutos más ocho de Minicopa y eso habla por sí solo. Estamos en un evento más que importante y el entorno va a ser muy bonito. Es un refuerzo para la ciudad que invierte.

-Ha visitado en los últimos años varias veces la selección española, Hispanos y Guerreras, la provincia. ¿Volverá pronto?

-Málaga y Andalucía son una tierra querida por mí y la selección y española. Nuestro éxito siempre genera mucho cariño y la Federación tiene en Málaga y Andalucía un sitio preferencial donde se nos quiere. En un futuro cercano intentaremos hacer cosas para devolver ese cariño.

-Por último, hay muchas entradas vendidas ya. ¿Qué le diría al aficionado que duda si ir o no a Ciudad Jardín?

-Que no dude en acompañarnos, que va a disfrutar y vibrar, en un entorno más que especial, con muchas actividades y sorpresas. Con mucha familiaridad y un ambiente extraordinario. El deporte lo hacemos todos, jugadores, entrenadores, directivos y aficionados que deben acompañarnos.