El Malagueño acaba el año con 90 puntos

El Atlético Malagueño puso ayer el broche final a una grandísimo temporada. El equipo de Manel Ruano finalizó con victoria la liga regular tras un 3-0 ante el Guadix. No fue uno de los mejores partidos de los blanquiazules, que parecen guardar gasolina para el play off de ascenso desde hace semana, pero sí fueron suficientes un trío de chispazos de sus mejores estiletes para alcanzar los 90 puntos en 38 partidos, números inmejorables.

Volvía Ontiveros a un once del filial. Si la semana pasada fue clave para el triunfo de los blanquiazules ante el Celta de Vigo, ayer se inventó otra de esas jugadas que llevan su firma para sentenciar el partido. No anotó, pero si regaló una asistencia sutil para Ian Soler para hacer el 2-0. Diez minutos antes, Wojcik abría la lata empujando un pase de la muerte de Javi Jiménez, de nuevo, de los más destacados en el filial malaguista. El polaco no fallaba a su cita con el gol y acaba la temporada con 26 dianas en 35 partidos. El encuentro lo cerró un recuperado Kuki Zalazar con un exquisito golpeo con su zurda.

Ahora, el equipo de Ruano espera rival en los play off de ascenso. El lunes será el sorteo que empareje a los blanquiazules con uno de los 17 restantes campeones de los diferentes grupos de Tercera División. Entre ellos se encuentran algunos filiales como es el caso del Sporting, el Deportivo, el Betis, Real Zaragoza o Las Palmas. Sea cual sea el rival, la exigencia para los pupilos de Ruano será altísima. Con Ontiveros, Luis Muñoz o Nesyri, el filial da un paso adelante en experiencia y calidad para estos emparejamientos. Cabe recordar que de caer eliminado en este primer cruce, los malagueños tendrán una segunda oportunidad ante el resto de clasificados.

El Alhaurino también adelantó la jornada al sábado. Los malagueños acabaron la temporada en Loja con un derrota en el Medina Lauxa y se despiden así de la categoría. Los lojeños se adelantaron en la primera acción del partido con un tanto de Keko. Desde ese punto, fue un encuentro de coraje para los alhaurinos, asentando las bases de un futuro ascenso. Consiguieron igualar el partido en la segunda parte tras forzar una pena máxima que acabaría transformando Álex Ruiz. En los últimos compases sería el Loja el que golpearía con el definitivo 2-1.