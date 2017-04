El Malagueño ya es campeón

Con media jornada malagueña ya disputada en Tercera, la otra mitad se vertebra este mediodía con algunas cosas aún en juego. El líder logró el título de campeón sin disputar el encuentro de esta tarde tras el empate que cosecharon San Pedro y Almería B.

El Alhaurino intentará gastar uno de sus últimos cartuchos por la permanencia, mientras que El Palo y Vélez, a divertirse.

At. Malagueño - Huétor Vega

Tras el empate del Almería B en San Pedro, el Atlético Malagueño es matemáticamente campeón de este grupo noveno de Tercera División a falta de cinco partidos por disputar -contando éste ante el Huétor Vega-. La temporada del equipo de Manel Ruano está siendo cuasi perfecta y hoy en La Federación (12:00) se dará un baño de masas ante su afición para celebrar el título ante ellos y de paso lograr una nueva victoria para hacer un curso de récord. El Huétor Vega llega con la moral alta tras dar un paso gigantesco hacia la salvación la semana pasada. El filial blanquiazul no presentará grandes novedades aunque, ya despojado de las exigencias numéricas, puede tener alguna baja por el trascendental encuentro del Juvenil A en División Honor que puede birlar algún juvenil que ya coquetea con los seniors. Seguramente se volverá a ver a Jack Harper en el once inicial y a un Ontiveros que no fue convocado por Míchel.

El Palo - Maracena

El Palo tiene sellada su permanencia en la categoría por lo que de aquí a final de temporada el único objetivo será disfrutar. No ha sido un año de muchas alegrías para los suyos con una irregular trayectoria en casa, algo poco habitual en el Nuevo San Ignacio. Allí será, desde las 12:00, el encuentro ante el Maracena de esta trigesimocuarta jornada liguera. Un partido con poco que decir por la dudosa capacidad de los equipos de descenso de poder dar un susto en las últimas jornadas a equipos como el Maracena, a nueve puntos.

Vélez - Torredonjimeno

El Vélez no quiere sobresaltos a última hora y buscará certificar su salvación en el Vivar Téllez (12:00) ante el Torredonjimeno. El equipo de Gálvez, con 37 puntos, tiene al Alhaurino a ocho de distancia. Suficientes, sobre el papel, para llegar a las dos últimas jornadas con el salvoconducto para otro año en Tercera. Aun así, será un encuentro para despojarse de nervios y complicaciones.

Atarfe Industrial - Alhaurino

El Alhaurino se la juega. No puede dejar pasar más opciones de permanencia si realmente quieren aspirar a ella en estas últimas jornadas. El triunfo del River Melilla obliga más aún a vencer en el Municipal de Atarfe (12:30). El Atarfe Industrial es otro de los equipos en la pomada peligrosa del descenso con sus 38 puntos. La victoria de los alhaurinos les pondrían con 32 y ello mantendría viva la posibilidad de conquistar la salvación sobre la bocina.