El Malagueño lidera a golpe de goleadas

Jornada muy productiva la quinta de Tercera División para los equipos malacitanos. Malagueño, Antequera y Torremolinos sumaron tres puntos; El Palo, Vélez, San Pedro y Rincón sumaron un punto. Nadie hincó la rodilla.

Melistar-At. Malagueño (0-3)

El Atlético Malagueño sigue con su ritmo frenético en este inicio de temporada. La plantilla que han confeccionado este curso en el filial parece haber cuajado a la perfección. Repescados y fichajes han dado el empaque y las variantes que quizá echó en falta Manel Ruano durante la anterior campaña. Ayer, en una salida complicada como la que siempre es La Espiguera, la escuadra blanquiazul demostró de nuevo de qué madera está hecho el líder del grupo noveno de Tercera División. Todos suman en este equipo y, en una jugada del lateral Iván, un jugador local hizo el 0-1 en propia meta. Con ese resultado se llegó al descanso, con un claro dominio malaguista durante este tramo. La segunda parte no cambió mucho el guión, continuó la posesión malacitana que se acabó traduciendo en dos tantos en el tramo final. Primero Harper, logrando el 0-2 -segundo en dos jornadas y tercero en esta liga-, y por último, Clavería, estrenando su casillero particular. 15 de 15 para los blanquiazules.

El Palo-Loja (1-1)

El Palo volvió a sumar otro punto en la visita del Loja al Nuevo San Ignacio. El equipo paleño, que sigue invicto en este arranque de la competición, demostró de nuevo su madurez en otro encuentro intenso. Fueron los de Sefi los que llevaron la voz cantante durante el tramo inicial, aunque el equipo granadino llevaría el peligro a la contra, de hecho serían de estos las más claras en el primer tiempo. A los 11 minutos del segundo acto, el Loja transformaba. Illescas se metía hasta la cocina para adelantar a los lojeños. La entrada de Javilillo por Ramírez sería diferencial. Sería suyo el tanto del empate para los paleños y además tuvo una clara posteriormente para lograr la remontada. No pudo ser.

Antequera-Real Jaén (2-1)

El Antequera se reencontró con la victoria ante el Real Jaén. Fueron tres puntos muy trabajados por el cuadro José Jesús Aybar ante un rival muy exigente, quizá el que más hasta la fecha. No sería hasta el inicio de la segunda parte cuando los antequeranos verían puerta. Diego culminaría la insistencia de los suyos con el 1-0. Diez minutos más tarde, una expulsión del visitante Manolillo parecía facilitar las cosas, pero los jienenses forzaron un penalti y Cervera lo transformó. Luisma salvó en los últimos compases el arreón jienense. Tres puntos merecidos.

Torremolinos-Villacarrilo (1-0)

El Torremolinos no se cansa de sorprender en este tramo inicial de la temporada. En El Pozuelo, el cuadro torremolinense se crece, es superior en autoestima y empuje. Ante el Villacarrillo dio una muestra más de su ilusión y ganas para aferrarse a la categoría. Un partido con pocas ocasiones y en la que los once metros decidieron. Fue Fernandito, a la hora de partido, el que transformó la pena máxima con maestría. Tenían 30 minutos aún por delante para aguantar el resultado, y no fallaron. Ocho puntos de 15 posibles es una buena carta de presentación de este Juventud Torremolinos.

Atarfe-Vélez (2-2)

No empezó nada bien el duelo del Vélez en Atarfe. Funes, a los ocho minutos de juego, dispara con violencia desde fuera del área para batir a Iván y establecer el 1-0 en el marcador. Se repondría bien el cuadro veleño, con posesión y la magia de Popo, que sirvió fácil para que Emilio Guerra hago lo que mejor sabe: anotar. El tanto fue de efervescencia para los malacitanos, que en cosa de cinco minutos logró dar la vuelta al marcador con una maravilla de Joselillo. Los chicos de Cazorla pudieron aguantar el marcador hasta el segundo acto, Aya culminaría una buena contra de los atarfeños para devolver las tablas al marcador (2-2). El punto sabe bien en Vélez.

San Pedro-Rincón (1-1)

Rojinegros y marineros firmaron tablas en el Municipal de San Pedro en el derbi local de la jornada. Fue un partido de necesidades, tanto San Pedro como Rincón necesitaban sumar de tres en tres pero ambos se anularon. El tanto rinconero de Ángel en el primer acto fue neutralizado por el Dani Cintrano desde los once metros. Primer empate para ambos.