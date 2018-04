"Mañana solo nos vale ganar sí o sí"

Cuatro jornadas de liga separan al UMA Antequera del play off de ascenso. El partido de este sábado en el Argüelles se establece como el punto de encuentro con la victoria para dejar al margen tres resultados negativos. Para levantar el ánimo de un conjunto apremiado de puntos para culminar la labor marcada en esta temporada. Alojar el balón en el fondo de las mallas se está convirtiendo, en las últimas citas, en un ejercicio sin solución efectiva. Miguel Fernández, encargado de resolver todas las incógnitas de cara a portería, no atraviesa su mejor momento.

El pívot granadino no cesa en su esfuerzo de recuperar la pegada que atesoró en una primera vuelta excelente con 18 dianas. En la segunda, debido a un marcaje más exhaustivo, acumula únicamente cinco. "Molesta por la forma en la que se perdió, pero nos quedamos con que realizamos un buen partido contra un gran rival e igual que en otros casos, como en Puertollano que la fortuna cayó de nuestro lado, esta vez un acierto de ellos, les dio la victoria. Hay que mantener las cosas positivas del partido y seguir trabajando para afrontar esos minutos finales con más seguridad", explica del derbi.

Un calendario con tan pocas fechas por delante implica un margen de error mínimo. "Contentos a nivel defensivo. Un equipo tan ofensivo como el Betis solo nos marcó tres goles y ellos tuvieron ocasiones. Destacar la actuación de Gonzalo que estuvo bastante acertado. Nosotros, de cara a portería, estuvimos mejor, pero nos faltó crear oportunidades. Otras veces hemos creado muchas y no las hemos materializado y, esta vez, no tuvimos tantas y finalizamos algunas. Debemos trabajar para seguir la línea en defensa y, en ataque, crear más ocasiones para marcar más goles", resalta el 15.

Fernández no se muestra preocupado por su falta de puntería. "A nivel personal es cierto que llevo una racha un poco estancado. Tampoco es lo que más me preocupa. Como dice siempre Moli, si los equipos se fijan más en mí y me defienden, el resto de compañeros se quedan más liberados. Mientras ellos hagan los goles, a mí no me importa la faceta goleadora. El grupo en sí está un poco atascado y trabajamos para continuar generando ocasiones y materializarlas", explica, que incide en el asunto: "Cada vez es más difícil, los equipos nos estudian más y tenemos que buscar alternativas. Antes quizás me jugaba más los ataques y ahora intento buscar a los compañeros, ya que se fijan en mí. Tengo que jugar para los demás".

La dificultad competitiva de la categoría de plata aporta un motivo sustancial para defender una posición privilegiada. "Al principio de temporada hubiéramos firmado estar otra vez dentro de play off. A pesar de que no estemos contentos con estos marcadores, no nos queda otra que empezar por este sábado, solo nos vale la victoria sí o sí".