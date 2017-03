La Maratón de Málaga se refuerza

Atresmedia, grupo de comunicación líder en España, se encargará de la organización de la Maratón de Málaga hasta su edición de 2020. A este convenio ha llegado con el Ayuntamiento de Málaga en un movimiento que propulsará el paulatino crecimiento de la prueba costasoleña, una de las más atractivas en los últimos años para el corredor.

El acuerdo de colaboración se firmó en la mañana de ayer. De un lado, Elisa Pérez de Siles, concejala de Deporte y Juventud. Del otro, el director de AtresMedia Eventos, Pedro López Bargas. Así, el Ayuntamiento de Málaga se refuerza con la incursión de un grupo que ya posee una larga experiencia en eventos deportivos como la Maratón de Sevilla, el Renault Street Run o el circuito de carreras Ponle Freno.

Desde el ente municipal se persigue que la carrera reina del fondo en Málaga siga creciendo tal y como viene haciendo desde el año 2010. No obstante, la Maratón de Málaga está considerada nacional e internacionalmente como una de las mejores maratones del sur de Europa. Para reforzar esta visión, la carrera costasoleña fue incluida en el calendario de la AIMS (Association of International Marathons and Distances Races), que recoge las 350 carreras de distancia más importantes del mundo.

Sirva como dato que para la última edición -que no pudo celebrarse por motivos meteorológicos- se inscribieron más de 3.500 atletas de 55 países diferentes, siendo también destacable el crecimiento en participación femenina, que pasó de un 9.5 % a un 14%. Atresmedia intentará aportar con su experiencia un paso para la Maratón de Málaga, sin olvidar que la empresa de comunicación se encargará también de las diferentes actividades paralelas de la prueba atlética.

Precisamente, Atresmedia tuvo en consideración a todos los afectados en la edición de 2016, suspendida por las lluvias que azotaron la Costa del Sol. De este modo, Atresmedia ofrecerá a los corredores que recogieron el dorsal en 2016 un precio exclusivo de inscripción de 17 euros para la próxima Maratón, que promete seguir destacando.