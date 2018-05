El Marbella acaricia la hombrada

Con las ideas muy claras y tratando de dominar el rebote, el equipo de Francis Tomé saltaba a la pista llevando la iniciativa en el partido, con dos triples consecutivos de Juanpe Jiménez que le daba confianza a su equipo. No tardó Villarrobledo en mostrar su mejor repertorio, atacando muy bien los rebotes en ataque y corriendo al contrataaque como bien le gusta. La superioridad física de los rojiblancos se traducía en canastas debajo del aro de un imparable Bruno Diatta, aunque el buen hacer de Ferni Ferruz, que manejaba muy bien la maquinaria azulona, no daba ninguna ventaja al rival (21-21).

Con la igualada en el electrónico y la confianza de haberse quitado el peso del debut de encima, el CB Marbella trataba de aguantar sin faltas las embestidas de Villarrobledo. Jugaban mucho los de Albacete con Fianel y Diatta, aunque Arturo Rodríguez en la dirección no daba respiro alguno al banquillo de Tomé. Siete minutos estuvo prácticamente sin anotar el conjunto marbellero, que unido al buen acierto exterior de Villarrobledo se ponía por debajo en el marcador al filo del descanso (37-24). No obstante, cuando expiraba el tiempo de juego, sacó cabeza el CB Marbella de la mano de los tiros libres y remontaba hasta el 38-29.

Tenía que poner toda la carne en el asador un Francis Tomé convencido de que los suyos se meterían de nuevo en el partido, pero los jugadores azulones no las tenían todas consigo. La falta de confianza y los nervios de verse por detrás en el marcador hicieron mella en un equipo que pronto encajó un duro parcial que le hundía la cabeza en la pista (50-32). Con Diatta haciendo estragos en la zona marbellera, había que defender lo más duro posible para contrarrestar el físico rojillo, que martilleaba constantemente a un errático conjunto azulón. Cuando parecía que Villarrobledo se llevaría el partido con facilidad, un triple de Juanpe Jiménez ponía la diferencia en 59-40, que aunque muy difícil de remontar, cambiaba la cara a Marbella tras ir perdiendo de casi 30 puntos. Así, y tras remar a contracorriente el claro 65-45 del final del tercer acto parecía dictar sentencia.

No había que dar por muerto al CB Marbella, que en más de una ocasión ha demostrado ser un grupo por encima de todo. Empezaban a entrar los tiros y los de Tomé jugaban con el criterio de un equipo que no tenía miedo a nada. Dos triples seguidos de Hausman y Juanpe, y una canasta más del americano marcaban el camino hacia la épica, al grito de ¡Sí, se puede! de una afición azulona enloquecida cuando peor se veían en el campo. Tuvo tiempo de anotar McCarter una canasta para calmar a los suyos y poner el 68-58, pero para entonces Sow se sacó un triple desde la esquina para continuar una remontada increíble que nadie se creía en el Pabellón Municipal de Gandía. Pidió tiempo muerto el técnico rival tratando de calmar a sus jugadores y mandando jugar posesiones largas para dejar pasar el tiempo, no se fiaba ni un poco del CB Marbella y de ese ímpetu de levantarse cuando peor pintaban las cosas. Casi sin poder respirar defendía en presión el conjunto de Tomé, que lograba con 71-63 robar una nueva bola para que Evan Maxwell la clavara limpia desde más allá del arco.

Las posesiones se intercambiaban y la victoria podía caer sorprendentemente de cualquier lado. El Marbella, con Ferni Ferruz a la cabeza, tuvo hasta dos triples con 72-69 para empatar el partido, pero no entraron los lanzamientos del base y de Hausman para tranquilidad de los rojiblancos. Tenía que apurar sus opciones Tomé y a pesar de saber que la victoria estaba muy difícil, quería el resultado más apretado posible en busca de un empate final a resultados. Lo consiguió con un triple sobre la bocina casi de Pape Sow, tras dos tiros libres, uno de ellos errado, por un Villarrobledo que se vio muy justo para ganar un encuentro que tenía controlado (77-74).

Los de Tomé se miden hoy al Gandía a las 20:00 horas.