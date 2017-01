Un Marbella al alza recibe al Mancha Real

El Marbella continúa recuperándose de esa montaña rusa que vivió en la primera vuelta. A los siete primeros triunfos consecutivos le siguió una racha de inestabilidad que en el segundo tercio de competición trajo dudas y muy malos resultados. El inicio de la segunda vuelta, gracias en parte a los refuerzos, ha traído nuevos bríos. La semana pasada hubo que conformarse con un empate a dos en Córdoba que supo a muy poco tras el gran juego desplegado. Pero sumó en una secuencia de tres semanas con buenos marcadores y hoy se pretende dar continuidad. Ello pasa por recibir al Mancha Real (17:00), instalado en la zona media-baja de la tabla en el Municipal. Seguir siendo fuertes en casa es fundamental para seguir echando el aliento en el cogote de Cartagena y La Hoya Lorca.

Además, después de enlazar unas cuantas jornadas con continuas bajas, la semana de trabajo fue buena para los de Mehdi Nafti, puesto que, a excepción del lateral David, el técnico pudo entrenar con todos sus disponibles. Eso sí, Okoye no podrá estar después de la expulsión que vio el domingo pasado ante el Córdoba B.

El entrenador del Marbella es consciente de que se afronta una buena oportunidad para afianzar la tercera posición y, a ser posible, ganar distancia con los perseguidores: "El equipo tiene muy buena dinámica de juego en las últimas semanas. Desde el partido del Jumilla parece que ha encontrado cierto equilibrio y buen juego a nivel colectivo y espero que se vea el domingo en el campo. No es la primera vez que tenemos que ganar por seis goles y no lo hacemos. Lo fácil sería decir que no tuvimos suerte, pero el equipo está en el buen camino y estamos aquí para trabajar y buscar soluciones. E estamos en el tramo de la temporada en el que tenemos que dar un paso y que esas ocasiones falladas se reflejen en el marcador".