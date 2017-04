El Marbella se cae del 'play off'

Duro golpe al Marbella en el Nuevo La Victoria. El equipo de Miguel Álvarez cayó 2-0 ante el Real Jaén y pierde así la cuarta plaza que da billete para el play off. La derrota y caída de esa zona de confort se acrecienta por la sensación de no haber sido inferior a un Real Jaén que pelea por salir de los play off... de descenso. Pero aún quedan cinco jornadas por delante para conseguir el objetivo de jugar la fase de ascenso, que sigue al alcance. Ahora están empatados a puntos (54) con el Mérida, nuevo cuarto clasificado.

El Marbella regresa de Jaén tras un partido en el que el equipo estrelló dos balones en los postes que podrían haberle puesto por delante antes de que los morados golpearan. Después, los locales sentenciaron el encuentro con dos jugadas a balón parado, tras un saque de banda y una falta desde la frontal del área.

5Jornadas. El Marbella no puede fallar más. Con 15 puntos aún en juego, ya no depende de sí mismo

Fue el Jaén el que empujó más en la primera parte, poniendo más voluntad y garra, fruto de su situación desesperada en la tabla, pero las mejores ocasiones, dos muy claras, cayeron del lado marbellí.

A los siete minutos, un centro de Andrés Sánchez desde la izquierda lo remató Añón dentro del área pero salvó con una gran parada Felipe Ramos. Y la segunda, a la media hora de partido, tras un contragolpe, que acabó con el disparo de Okoye al poste.

Los locales tuvieron más posesión pero solo una acción de peligro importante, en el minuto 9, con un disparo de Vitu que se marchó alto. Los jienenses dominaron pero fueron capaces de hacer daño al Marbella durante los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo, Miguel Álvarez movió pronto el banquillo para intentar cambiar el rumbo del encuentro y dar un paso adelante ante el empuje local. Dio entrada a Petcoff y Zé Turbo en lugar de Delmonte y Luis Rioja, con lo que Okoye pasó a la banda derecha para explotar ahí su velocidad.

A la hora de choque llegó la tercera ocasión clara para el Marbella con un disparo de Kike Márquez desde la frontal del área que tocó el portero y pegó en el poste. No tenía fortuna el conjunto blanquillo.

Y el choque se tornó a gris oscuro diez minutos después, cuando tras un saque de banda Rafa Mella marcó de cabeza en el primer palo. Al equipo le costó reaccionar y más aún cuando en el minuto 78 llegó el segundo, con una falta directa que lanzó Santi Villa dejando a cuadros a los marbellíes.

El choque estaba prácticamente liquidado y, salvo algún acercamiento con relativo peligro, no hubo ocasiones para intentar la remontada, con lo que el equipo se volvió de vacío del estadio jienense y con unas sensaciones peligrosas para este punto de la temporada.