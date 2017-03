El Marbella echa a Nafti

La mañana de ayer fue cuanto menos movida en la Costa del Sol. Si en la capital la destitución del Gato Romero y el fichaje de Míchel llegaba como un terremoto, en Marbella estalló una de las noticias más inesperadas de la temporada. Ni más ni menos que el cese de Mehdi Nafti como entrenador del cuadro blanquillo, cuyo puesto en la banda del Municipal ocupará el veterano Miguel Álvarez Jurado.

Con un escueto comunicado, el Marbella anunciaba "la destitución del entrenador Mehdi Nafti y del segundo técnico, José Bermúdez", apuntando a "la mala trayectoria y dinámica del equipo". Así, el mal mes de febrero ejecutado por el equipo es el detonante según explica la entidad. Y es que el equipo no conoce la victoria desde el 5 del pasado mes, un 0-1 ante El Ejido 2012. Desde entonces, dos derrotas (3-0 con el Mérida y 1-2 ante el Lorca) y dos empates (1-1 con La Roda y el último, un 0-0 frente al Melilla) han hecho que el equipo sea tercero y su diferencia respecto al primer clasificado se aumentase de un punto a nueve en este tiempo, a la vez que el puesto de play off ya no esté tan asegurado, con cuatro puntos de ventaja sobre el Mérida.

No deja de ser sorprendente, aun así, teniendo en cuenta el salto de calidad dado por el Marbella bajo la dirección de Mehdi Nafti. Tras cambiar a toda la plantilla con la excepción de tres futbolistas, el equipo realizó un arranque de temporada histórico con siete vctorias consecutivas, y no fue hasta la visita al Lorca cuando cayó. Desde entonces, el cuadro blanquillo ha podido mantenerse siempre en los puestos de liguilla de ascenso, aunque marcado por una marcha más irregular.

Según Onda Cero Marbella, a la mala dinámica se añade el deterioro de su relación con Raffaele Pandalone, vicepresidente y responsable del área deportiva, debido a la negativa de Nafti a contar con los últimos fichajes realizados en el mercado de invierno, entre los que destacaba el ex portero de Primera División Manu Fernández.

El club confirmó horas después su sustituto: el jiennense Miguel Álvarez Jurado, de 58 años, que cuenta con una amplia experiencia en Segunda B. En ella ha entrenado a clubes como el Terrasa, Lorca, Badalona, Hospitalet, Leganés, Sant Andreu y, la pasada temporada, al Sabadell. También dirigió en Segunda División al mencionado Terrasa, Ciudad de Murcia y Alcorcón. Hoy se pondrá al mando de su primera sesión con el grupo, con la intención de enderezar el rumbo.