El Marbella se encomienda a la grada

Llegan momentos cruciales para el Marbella. El domingo, sin ir más lejos, se planta en el Municipal La Hoya Lorca, segundo clasificado. Un partido clave, más aún después de la derrota por 3-0 en Mérida el pasado domingo. Por eso toda ayuda es poca. Ayer un póquer de futbolistas de la plantilla compareció para pedir ayuda a la afición. Cómo será de importante el choque que se cambie el habitual horario de tarde a las 12:00.

Para Lolo González, Lolo González, "cada partido es una final. Ellos están con tres puntos por delante y nuestro objetivo es ganar los tres puntos como sea". El marbellí no podrá estar en dicho encuentro por sanción, pero quiso mandar su aliento. También lo hizo Kike Márquez. "Los aficionados que vienen que sigan animando igual y los que no, que vean que el equipo está arriba, compitiendo, y se animen a venir. Esto cuesta bastante y no todos los años se juega por un objetivo como este. El grupo está bien y confía en lo que se está haciendo cada semana", dijo.

"Esto cuesta y no todos los años se juega por un objetivo como este", arenga Kike Márquez

El marbellí Marcos Ruiz, uno de los futbolistas más queridos por los seguidores, quiere ver "las gradas con gente animando y con ilusión. Tengo buenas sensaciones, me encuentro bastante bien y puedo jugar en cualquier posición que decida el míster para aportar donde sea", añadió.

El último en sumarse al llamamiento fue Carlos Julio, quien está recién sumado a los entrenamientos tras superar una lesión muscular. "Estoy bien, hoy [por ayer] me he entrenado con normalidad. Ya me estaba empezando a agobiar en la grada y en el banquillo", manifestó.