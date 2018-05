Al Marbella le ensucian su hito

"Dado que el propietario, Alexander Grinberg, no está cumpliendo con los compromisos establecidos en el contrato privado suscrito para la venta de alrededor del 97% de las acciones del Marbella F.C. a LDV Sports Management, ésta podría retirarse del acuerdo". Así rezaba el encabezado de un comunicado que en la mañana de ayer envió a los medios el grupo inversor de origen belga y holandés que se suponía entraría a formar parte del accionariado del Marbella. Así que en lugar de hablarse de la maravillosa temporada del Marbella, segundo del Grupo IV, que este fin de semana comienza la fase de ascenso a Segunda contra el Celta B, la atención se centra en cuestiones extradeportivas.

"El 13 de marzo se firmó una declaración de intenciones. Exactamente un mes después, el 13 de abril, el señor Grinberg y LDV Sports acordaron firmar un contrato privado para el traspaso del 97% de las acciones. A pesar de que el señor Grinberg decidió no participar en un anuncio conjunto a los medios, LDV inmediatamente depositó 150.000 euros en custodia e hizo una transferencia de 75.000 euros al club como prueba de buena fe. Se necesitaba dinero urgentemente. A día de hoy, Grinberg se niega a firmar el contrato ante notario. Grinberg tampoco está cumpliendo con el acuerdo por el que LDV Sports controlaría el club; su abogado incluso nos negó el acceso al estadio la semana pasada. LDV Sports está considerando seriamente retirarse del acuerdo en su totalidad", decía el comunicado en su comienzo.

El texto proseguía así: "A lo largo de las últimas tres semanas, LDV Sports no sólo ha hecho los pagos iniciales -incluyendo los bonus pendientes que se prometieron a los jugadores y los dos autobuses para que los aficionados asistiesen al partido en El Ejido-, sino que ha hecho todo lo posible para que el señor Grinberg firme el contrato ante notario. Durante este tiempo ha estado cambiando de opinión continuamente. Una semana contaba a los medios que no se había firmado ningún contrato con "inversores" (término al que ha estado recurriendo desde el principio pero que en realidad no es aplicable). Después el club publicaba una nota de prensa dando la bienvenida a los nuevos inversores. LDV Sports: 'Incluso hemos conseguido, de nuestra propia cuenta, que venga un delantero para el play off. Durante el último mes este jugador se ha estado entrenando con el primer equipo. Dada la situación actual de impasse, tendremos que mandarlo de vuelta a su país'. Entretanto, a los jugadores y empleados se les ha pagado tarde y poco. Incluso el entrenador le hizo una advertencia abierta en los medios de comunicación tras el partido contra el Melilla. Esto ha dado lugar a un nivel cada vez mayor de irritación e intranquilidad en un periodo de tiempo durante el cual el equipo empató y perdió sus partidos y perdió el liderato de Segunda B. El señor Grinberg ha estado anteponiendo sus intereses a los del equipo. Su principal preocupación desde el principio ha sido seguir siendo presidente, a pesar de que ya no iba a ser el propietario del equipo".

El grupo inversor elevó las aspiraciones deportivas del equip en su comunicado: "LDV Sports cree firmemente que la Primera División es posible para el Marbella FC. Tiene planes para dar la vuelta a la situación financiera del club, reforzar el equipo de cara a la próxima temporada y organizar la gestión del mismo de un modo que, con el tiempo y con la ayuda de la ciudad, los patrocinadores y los aficionados, lleve al Marbella FC al ascenso a la Primera División".

Para terminar el texto, amenazan con desistir en su apuesta por el Marbella: "No obstante, tras el tercer plantón en notaría del pasado viernes, LDV Sports está perdiendo interés en seguir adelante con este proyecto y podría cancelar el acuerdo, mientras prepara acciones legales para recuperar los pagos iniciales más daños y perjuicios. LDV Sports afirma que desea evitar una larga disputa expuesta a los medios de comunicación, con todo lo que eso conllevaría desde el punto de vista emocional. Además, y más importante, por respeto al equipo y cuerpo técnico, con el desafío sin precedentes al que se van a enfrentar durante el play off, LDV Sports no realizará ningún movimiento en este asunto hasta que acabe la temporada. En ese momento reconsideraremos y reevaluaremos la situación, puesto que las cosas habrán evolucionado para entonces. Pase lo que pase, LDV Sports desea expresar su apoyo al equipo, a sus técnicos y a sus gestores en el play off que se avecina".

Parece seguro que todavía no se ha escrito la última página de este culebrón.