El Marbella presenta a Javi Moreno para su medular

El Marbella presentó ayer ante los medios de comunicación a Javi Moreno, su último refuerzo, el octavo en lo que llevamos de mercado, para la próxima temporada. Se trata de un centrocampista de corte defensivo que procede del Amorebieta. Moreno, de 33 años, es un jugador conocedor de la Segunda División B, categoría en la que ha disputado un total de 360 partidos.

"Soy el típico seis para jugar por delante de la defensa. En los partidos de brega me involucro pero también tengo buena salida de balón", declaró el mallorquín, aunque recalcó que "no sólo trabajo en el aspecto defensivo, sino que me gusta sentirme importante con el balón". El centrocampista reconoció tener otras opciones en el mercado, aunque tenía claro cuales eran sus intereses: "Tenía alguna oferta encima de la mesa, pero mi prioridad era venir aquí y estoy muy satisfecho".

Javi Moreno volverá a trabajar con Fernando Estévez, técnico con el que ya coincidió en su etapa en el Guijuelo en la campaña 2014/15.