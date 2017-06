El Marbella presenta a Narváez y Juanfran

El Marbella presentó a los jugadores Sergio Narváez y Juan Francisco Rico Juanfran como miembros del plantel para la temporada 2017/18. Ambos futbolistas se han mostrado muy ilusionados con su fichaje por el conjunto marbellí y destacaron que siempre hay que ser ambiciosos y pensar en cotas más altas.

El presidente Alexander Grinberg ha dado la bienvenida a ambos jugadores y ha querido disculparse ante Sergio Narváez porque "yo luché por que siguiera la pasada temporada hasta el último momento. Por eso mis disculpas y estoy muy feliz de que haya vuelto a casa", agregó.

El centrocampista jerezano se ha mostrado muy feliz por regresar al Marbella y ha agradecido las "emotivas palabras" que le dedicó el presidente Alexander Grinberg. "Yo tenía claro cuando me fui que mi deseo era volver porque siempre me he sentido querido por la afición y eso es primordial". Narváez se mostró "contento de estar aquí y con mucha ilusión" después de un año donde jugó en Socuéllamos y El Ejido.

Por último, el portero malagueño Juan Francisco Rico Juanfran quiso "agradecer al club por darme esta oportunidad y poder formar parte de un proyecto ambicioso". "Vengo a dar lo mejor de mí, con muchas ganas de aprender y mejorar", aseguró uno de los guardametas del equipo en la próxima temporada.