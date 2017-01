El Marbella presume de sus cuatro 'regalos'

En Marbella recibieron la visita de los Reyes Magos horas antes de lo previsto. Pedro Mérida, Luis Rioja, Danilo Suárez y Ebwelle son las cuatro caras nuevas de los marbellíes y ayer fueron presentados junto a Raffaele Pandalone, vicepresidente y director deportivo del club.

"Tengo mucha ilusión y muchas ganas por jugar en el Marbella", expresaba el delantero fuengiroleño Mérida. Ebwelle, ex del Barça entre otros, se decantó por la camiseta blanquilla: "Tenía más ofertas, también en Tercera, pero me gustó este proyecto y decidí venir aquí". Danilo ya debutó y sacó sus primeras conclusiones: "Estuvimos bastante ordenados y con mucha comunicación". El último en llegar, ex del Celta, es el sevillano Luis Rioja: "La propuesta me gustó, aquí hay buen ambiente y estoy cerca de casa".