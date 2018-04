María de Valdés llama a la puerta

Duane Da Rocha al margen, María de Valdés se está erigiendo como la gran punta de lanza de la natación malagueña. La fuengiroleña sumó ya dos medallas de bronce, una en 800 libres y en 1500. Aunque su especialidad son las Aguas Abiertas, donde junto con Paula Ruiz hace carrera, está demostrando un gran rendimiento en la piscina.

"Va muy bien. Los primeros días estuve muy cómoda y muy contenta. Me queda el último tirón", comentaba De Valdés tras adjudicarse una nueva presea, a la que aún le quedan los 400 estilos: "Venía con el objetivo de bajar mis marcas. Quería hacerlo lo mejor posible y llevarme sensaciones positivas y lo estoy haciendo. Ahora, a mirar al Campeonato de España de Aguas Abiertas".

Hace poco más de medio año la nadadora dejó el Fuengirola Swimming para pasar a formar parte del CN Liceo de Galicia, donde ya completó la adaptación. "Muy contenta. Los primeros meses me costó más adaptarme, pero poco a poco he ido a mejor en los entrenamientos", explicaba, mientras apuntaba la importancia de su entrenador Carlos Guzmán en ese cambio: "Sí, me fui con él de la mano porque es un gran apoyo".

Ya mira De Valdés al horizonte. "El objetivo de esta temporada es hacerlo bien en el Campeonato de Aguas Abiertas que es en Sevilla y luego tenemos un Open de Francia, que es clasificatorio para el Europeo Absoluto", reconoció.