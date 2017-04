Maté, en Bélgica para las clásicas de las Ardenas

Luis Ángel Maté llegó ayer a Bélgica para la siguiente parada en esta atípica temporada 2017: las clásicas de las Ardenas. El Lince andaluz participa hoy en De Brabantse Pijl -la Flecha Brabanzona-, la antesala al famoso Tríptico que forman Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja.

Luis llega a las míticas cotas belgas, ahora sí, con un punto más de forma tras haber acumulado sus primeros días de competición al máximo nivel. Y el balance de la ronda vasca es necesariamente positivo. "Estoy contento con el trabajo que he hecho. Había entrenado y me había preparado con detalle en casa, pero me faltaba muchísimo ritmo competitivo y eso a este nivel es determinante", arguye el marbellí que, sin embargo, no renunció a ser protagonista con una fuga en la segunda jornada camino de Eltziego.

El próximo miércoles 19 disputará la Flecha Valona y el domingo 23 será el turno de la Lieja-Bastoña-Lieja, las dos últimas del prestigioso Tríptico: "Son carreras muy diferentes. Carreteras estrechas, nerviosas, donde la colocación es muy importante. Ahora tengo un punto más. Espero que me permita estar a un buen nivel competitivo y hacer un buen papel para el equipo y, si tengo la oportunidad, lucir".