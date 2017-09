Maté acaba "satisfecho" con su Vuelta

Satisfecho. Así valora Luis Ángel Maté su participación en su sexta Vuelta a España de su carrera profesional, duodécima de tres semanas en sus piernas. No es para menos, ya que el marbellí finalizó en una positiva vigesimocuarta posición tras 21 exigentes etapas. Además, subió en dos ocasiones al podio por el Premio a la Competitividad, concretamente una en Cuenca y la otra en La Pandera.

"Estoy contento, sobre todo porque he acabado bien la tercera semana. Es cierto que no hemos logrado el objetivo, que era una victoria de etapa. Han ganado casi siempre los mismos equipos. Personalmente estoy satisfecho con el nivel mostrado", comentaba Maté, haciendo balance y reconocía una espinita que no pudo: "Quizás me ha faltado coger una fuga buena en esta tercera semana, que era donde mejor estaba. Pero estoy contento por la regularidad que he mostrado".

El malagueño cerrará su décima temporada como profesional en la élite en Italia. Lo hará con tres clásicas : Giro dell'Emilia (30 de septiembre), Milán-Turín (5 de octubre) e Il Lombardia (7 de octubre).