Maté arranca la moto

La cuenta atrás para el comienzo de la temporada ciclista 2018 ya ha empezado y los equipos empiezan ya a preparar sus armas, conjuntarse y dar acomodo a los recién llegados. El caso del Team Cofidis no es diferente y Luis Ángel Maté se encuentra ya con sus compañeros en la localidad valenciana de Oliva, donde permanecerán hasta el próximo día 13. Es la segunda estadía de pretemporada, primera en la que empezarán ya a entrenar con bici.

El Lince Andaluz asegura estar "preparado y con unas ganas enormes" de empezar a trabajar con el resto de los compañeros y probar el nuevo material que llevará el equipo en una concentración que define como "importante, pero a la vez informal" puesto que aún queda más de un mes para que empiece la competición: "Es la primera toma de contacto seria, pero todavía informal. Nos juntamos todos los compañeros, se empiezan a hacer grupos en función de los bloques de competición y vamos probando las nuevas máquinas para ponerlas a punto", explica el marbellí.

Por ahora las sensaciones son bastante buenas, hay ganas de empezar ya

Además están las reuniones de planificación del nuevo año, que suelen desembocar en un primer programa de competición: "Si todo va bien, al final de esta concentración conoceremos ya nuestro inicio de calendario. A mí siempre me gusta llegar en buena condición al inicio de temporada, así que ya estoy deseando saber exactamente cuándo es. Hay ganas de empezar", dice Maté.

En cuanto al material, el marbellí ha querido aprovechar para agradecer a Orbea el tiempo pasado juntos y se prepara para usar la Kuota. "Es una marca nueva para mí, aún no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y es ilusionante poder hacerlo. Además usaremos Campagnolo, que hace mucho tiempo que no lo llevo, y montaremos ruedas Bora", comenta.

En lo que se refiere a la pretemporada, Maté ya lleva tres semanas trabajando tras las vacaciones: "De momento estoy entrenando solo, voy poco a poco y por ahora las sensaciones son bastante buenas. Por ahora voy tranquilo y todo avanza según lo previsto así que estoy contento. Espero poder seguir así y que no haya contratiempos en una parte tan importante del año para hacer buen trabajo de base", explica Luis. Llega el momento de dar un pasito más en la preparación hacia 2018.