Maté al fin estrenará 2017 con la Route Adélie de Vitré

Por tercera vez este año, Luis Ángel Maté quiere dar el banderazo de salida a la temporada 2017. Buscar el punto de inflexión. Por eso ya se encuentra en territorio francés, una vez superados los problemas intestinales que le privaron de tomar la salida en la Volta a Catalunya. Hoy vuelve a las carreteras para disputar la Route Adélie de Vitré (1.1).

Asegura que va "con la ilusión de un juvenil" después de todo lo que ha ocurrido: "Estoy deseando olvidar ya todo esto. Tengo muchas ganas de correr, por todas las circunstancias que han ocurrido en este principio de temporada", explica. Además, regresa en una prueba donde suele tener buenas vibraciones, aunque le falte ritmo: "Es una carrera que ya conozco, la he hecho varias veces y he estado delante. Me vendrá bien para coger ritmo de cara a próximas pruebas".

"Voy con la ilusión de un juvenil y me vendrá bien para coger ritmo"

Cofidis acude con Clément Venturini y Julien Simon como primeros espadas. "Son dos buenas opciones, Clément ya fue segundo en 2016, por ejemplo. Queremos disputar la prueba, el objetivo del equipo es ir a ganarla. Y mi objetivo personal es hacer una buena carrera, ayudarles en lo que pueda y coger un puntito más que sólo te da la competición", comenta el marbellí.

Una vez cruce la línea de meta en Vitré, le esperan unas horas ajetreadas. Mañana mismo volverá a Marbella, estará 24 horas en casa y el domingo saldrá hacia Pamplona para disputar la Vuelta al País Vasco (2.WT). Una prueba donde destacó el año pasado por su presencia en las fugas, y a la que acude esta vez con prudencia: "Llevo tanto sin competir… eso se nota. Estaremos en abril, la gente ya está rodada y acercándose a sus principales objetivos del año. Yo todavía me encuentro lejos de ese estado, he podido entrenar bien pero no tengo el plus de las carreras", argumenta el marbellí, a pesar de lo cual echará "una mano al equipo en lo que pueda".