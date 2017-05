Maté hace las Américas

Luis Ángel Maté lo comprobará en primera persona desde hoy que al otro lado del Atlántico también hay ciclismo. Aún en vías de deshacerse del jet lag, el Lince andaluz afronta una nueva competición en su calendario. Y lo de nueva es en todos los sentidos, porque será la primera vez que participe en el Amgen Tour de California, y también su estreno en los Estados Unidos. Una carrera que ha entrado este año por primera vez dentro del UCI World Tour.

Maté llega ya en buenas condiciones físicas a la cita norteamericana, avalado por los números que dan sus entrenamientos en Sierra Nevada. "He aprovechado bien allí, entrenando con buen clima, tranquilidad y sin contratiempos. La condición es buena y ya sí tengo competición en las piernas. He preparado muy bien la carrera y llego en condiciones y con muchas ganas", afirma el corredor del Cofidis, que afronta una prueba que ya llevaba tiempo con ganas de descubrir. Se le habían trasladado "muy buenas impresiones" y ahora tiene ocasión de comprobarlo: "Me han hablado muy bien. Tanto a nivel organizativo como deportivo y de afición. Me dicen que hay mucho público, que en ese sentido hay poca diferencia con las carreras de Europa. Así que ya tengo ganas de empezar".

Afronta siete etapas que comienzan en Sacramento. Una semana de competición con una contrarreloj de 24 kilómetros que aclarará la general el penúltimo día. Destacan por ser jornadas más bien cortas y de media montaña salvo la quinta, con final en el Mount Baldy y de una dureza reseñable -tres puertos de Primera, el último con ocho kilómetros al 8,4% de media-, pero sólo 125 kilómetros de distancia.

Con ese Tour de California comienza el segundo bloque de una temporada un tanto atípica para el marbellí. Una vez termine, regresará a España para seguir preparando el Tour de Luxemburgo (31 al 4 de mayo) y la Route du Sud (del 15 al 18), Maté logró grandes resultados la pasada campaña.