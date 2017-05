Maté se ve a "buen nivel" para disputar el Tour de Luxemburgo

Luis Ángel Maté vuelve a estar listo para retomar la competición. La siguiente estación de su temporada será en una carrera que descubrió el año pasado y que le trae agradables recuerdos: El Skoda Tour de Luxemburgo, que se disputa desde hoy hasta el domingo. Una prueba nerviosa y de fondo a la que llega más que motivado dado su buen papel en el pasado Tour de California, donde fue undécimo en la general.

"Me vuelvo a Europa con un buen resultado y una gran experiencia en un país que no conocía. Espero volver a correr por allí. Y también confío en aprovechar el punto de forma que me deja una prueba World Tour y de buen nivel para continuar en esta línea", explica.

Las sensaciones de Maté son particularmente positivas tras un inicio de campaña difícil debido a la caída con fractura de clavícula en el Challenge de Mallorca. "Está siendo un año totalmente atípico, así que verme a un nivel tan bueno ahora en mayo pese a estar probando cosas nuevas en la preparación me da mucha confianza", asevera el marbellí del Cofidis, que analiza así la cita en Luxemburgo: "Es una prueba de fondo. No tiene grandes puertos, pero sí muchas cotas y etapas quebradas. Las etapas son largas y eso me va a permitir mantener el ritmo y el tono en las piernas. Si estoy bien, ¿por qué no buscar un buen resultado como año pasado?".