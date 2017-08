Luis Ángel Maté, premio de la combatividad tras una larga fuga

El marbellí llevaba varios días buscando la fuga del día, que parecía esquiva, pero que la consiguió hoy. Llegó con ella al Alto del Castillo, puerto de tercera categoría, a pocos kilómetros de meta, pero no tuvo piernas para meterse con los cuatro que acabaron jugándose la etapa, que tras un vertiginoso descenso se llevó Mohoric en solitario.

El marbellí cruzó la meta en octava posición, a un minuto y veintiún segundos del ganador esloveno, subiendo el último al podio para recibir el premio a la combatividad. " "Me faltaron 50 metros. No conocía el puerto y me quedé plantado. Aun así, lo he dado todo, así que hay que estar contento. Solo felicitar al ganador porque demostró ser el mejor. Todavía queda mucha Vuelta y vamos a pelear otras oportunidades”, explicó tras la etapa en declaraciones recogidas por su página web.

Luis Ángel Maté se llevó el premio al corredor más combativo de la séptima etapa, la más larga de la 72ª edición de la Vuelta a España 2017, con 207 kilómetros de recorrido, tras enrolarse eny que se acabó llevando el esloveno Matej Mohoric.