Maté, protagonista tras una amplia fuga

Día duro el de ayer en la Vuelta. Otro más, en realidad. El inicio de la edición número 72 de la ronda española está siendo apasionante para el espectador y agotador para el ciclista. Al exigente recorrido, con puertos cortos pero rampas muy duras, se le está uniendo una alta intensidad por parte de todos los equipos y ciclistas, que quieren alcanzar sus objetivos cuanto antes. Luis Ángel Maté, Anthony Pérez y Dani Navarro son los que están buscando con más ahínco el objetivo de lograr una victoria de etapa que tiene su equipo, el Cofidis. El salmantino se metió antes de ayer en la fuga. Ayer lo hicieron el marbellí y el francés. Ninguno consiguió la victoria, aunque lucharon por ella hasta los kilómetros finales.

En el caso de Maté, se metió en una amplia fuga junto a Pérez y con otros 12 corredores que se rompió en el Alto del Castillo, puerto de tercera categoría, a pocos kilómetros de meta. El esloveno Matej Mohoric se llevó el gato al agua, tras un vertiginoso descenso que finalizó en Cuenca. Maté cruzó la línea de llegada en la octava posición, a un minuto y 21 segundos del ganador de una etapa que, con 207 kilómetros de recorrido, es la más larga de la tercera gran vuelta de la temporada. Lo que sí logró el ciclista del Cofidis fue subir al podio para recibir el premio de la combatividad, más que merecido tras tantos kilómetros en fuga. "Me faltaron 50 metros. No conocía el puerto y me quedé plantado. Aun así, lo he dado todo así que hay que estar contento. Todavía queda mucha Vuelta", afirmó el malagueño en su web personal.

Ya lo advertía al inicio de la carrera: "Vamos a correr al ataque". Dicho y hecho. El Cofidis está buscando esa victoria parcial y Maté lo hace intentando alcanzar unas fugas que se le estaban escapando, hasta ayer. "Vamos a seguir perseverando", concluía el malacitano.