Maté regresa dando la nota en La Aldea

Al cabo de una temporada, Luis Ángel Maté se pasa unos 1.000 kilómetros -de media- escapado sumando las diferentes carreras en que participa. En ese gusto por las galopadas, el marbellí protagonizó la primera de la temporada en la Vuelta al País Vasco. Apenas es el tercer día de competición desde su reaparición, pero con la intención de recobrar sensaciones, el Lince andaluz fue capaz de dar 157 kilómetros alejado del pelotón en la etapa entre Pamplona y Elziego.

El del equipo Cofidis se escapó acompañado de Fabricio Ferrari . Los dos hicieron camino y llegaron a abrir un hueco que se mantuvo constante entre los cuatro y cinco minutos frente a un gran grupo que los controló sin problemas. "Tenía el día marcado porque después de los puertos había un terreno ondulado, así que en ese sentido el plan ha salido bien. Se esperaba que el viento soplara más de costado, pero finalmente lo ha hecho casi siempre de cara", explica.

Se queda, no obstante, con sensaciones positivas. "Después de tanto tiempo parado, me viene muy bien pasar un día entero delante. Las sensaciones han sido buenas en todo momento y eso me da confianza", comenta el marbellí, que pasó en primer lugar por los dos puertos de montaña puntuables -Etxauri y La Aldea- para sumar puntos a la vez que protegía el maillot de la Montaña de su compañero Yoann Bagot.

Finalmente, era atrapado por el pelotón a 16 kilómetros de meta para acabar en el puesto 69 de la etapa navarra: "Nunca se sabe cómo va a responder el viento. Hoy no se han dado las circunstancias, pero estoy contento con el trabajo realizado".