Maté, como los rockeros

El marbellí Luis Ángel Maté ya apura los últimos kilómetros de trabajo antes de comenzar la competición. Y no necesariamente en bicicleta. El corredor del Cofidis arrancó ayer, con la presentación de su equipo en Barcelona, una gira promocional propia de rockeros que lo llevará por diversos puntos de España e incluso del extranjero antes del próximo 26 de enero, cuando dé el pistoletazo de salida a su temporada oficial en la Challenge de Mallorca.

El equipo Cofidís tiene previsto viajar hoy mismo a Benidorm para iniciar su concentración invernar. Luis Ángel Maté, no obstante, cuenta con permiso para viajar a Madrid con motivo de la presentación del recorrido de la Vuelta a España. "Un lujazo volver a estar ahí otro año y ya van varios consecutivos", comenta. Además un recorrido que, no lo esconde, le gusta: "Al menos lo que se ha publicado me gusta. Lo que más, que haya tanta Andalucía pasando por zonas con muchas posibilidades y que Málaga, mi casa, vuelva a aparecer en el mapa de la Vuelta. Espero con ganas ver el trazado completo", continúa el marbellí.

Cuando acabe el acto de Madrid, ya sí, Maté se trasladará a Benidorm con el resto del equipo a la concentración más seria: "Es la que nos va a llevar al debut de la competición. Ya estaremos casi todo el tiempo divididos en grupos, según nuestro calendario", comenta sobre sus últimos entrenamientos antes de debutar. Antes de ello tocará ir a Bélgica el día 20, donde será la presentación oficial de la escuadra en Tournai. Aun así, a pesar de sus idas y venidas, Maté se muestra "muy ilusionado" por su pretemporada. "Todo va según lo previsto y tengo muy buenas sensaciones", apunta.

El marbellí pondrá así el punto final a sus compromisos antes de que empiece la acción el día 26, con la clásica Challenge de Mallorca. Con ello iniciará otra gira, esta sí competitiva, por las pruebas más conocidas del país que se disputan en febrero; un mes cargado de trabajo con la Volta a la Comunitat Valenciana, la Vuelta a Murcia, la Clásica de Almeria y la Vuelta de Andalucía.