Máxima competencia en el arco blanquillo

El Marbella presentó ayer a sus dos últimas incorporaciones en el mercado invernal: los porteros Manu Fernández y Moha Chaoui, que llegan para ocupar el puesto del ahora malaguista Guille Lara y el último cupo sub 23, respectivamente. Fichajes que afirmó el vicepresidente del club, Raffaele Pandalone, llegan con "mucha ilusión".

Manu Fernández aterriza en Marbella procedente del Machine Sazi de Irán, donde tuvo un breve paso después de una dilatada carrera por la élite del fútbol español. El meta gijonés, de 30 años, definió como "ilusionante" el proyecto del Marbella, en el que ve "la posibilidad real de jugar para subir". Su paso por clubes como Deportivo La Coruña, Recreativo de Huelva, Alavés o Alcorcón lo consagran como un portero del más alto nivel para el conjunto blanquillo. "Jugué mi último partido el 22 de enero y vengo con mucha ilusión. Ilusión que había perdido en Irán por circunstancias personales y deportivas. En cuanto se me abrió la puerta de volver a España me vine, el Marbella fue el primero en ponerse en contacto conmigo y llegamos a un acuerdo rápido", señaló.

El pasado domingo fue turno para Bernabé, quien apenas había tenido minutos por el buen hacer de Guille Lara. Ahora le tocará lidiar no con uno, sino con dos porteros más por un puesto. Moha Chaoui llega desde el Europa barcelonés para ocupar la ficha de sub 23 que había dejado libre el nuevo portero del Atlético Malagueño. En su presentación, el guardameta catalán incidió en que "no te esperas la llamada de un equipo que está arriba". Sin embargo, apuntó que firma por el Marbella "dispuesto a trabajar y cumplir un sueño". "Seré el primero en llegar y el último en salir del campo. Quiero aprender de los compañeros y del entrenador de porteros y creo que me va a venir muy bien para aprender y mejorar", concluyó.