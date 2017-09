Mbappé achaca a "un problema con el Mónaco" su llegada al PSG

El delantero francés Kylian Mbappé dijo este miércoles en su presentación con su nuevo club, el Paris Saint-Germain (PSG), que su intención inicial para esta temporada era continuar en las filas del Mónaco, pero sucedió algo que le llevó a cambiar de opinión.

El joven talento francés, de 18 años, no quiso desvelar a la prensa qué ocurrió exactamente con su club, al que había comunicado que era su prioridad para esta temporada, aunque señaló que tiene "mucho respeto" por el vicepresidente monegasco, Vadim Vasilyev, encargado de la gestión deportiva. "Lo que sucedió es simple, pero hablaré de ello cuando llegue el momento", explicó Mbappé.

El internacional, que la semana pasada metió ante Holanda su primer gol con los bleus, señaló que su apuesta por el PSG obedece a que es "un club extremadamente ambicioso, que desea ser el mejor", a su voluntad de no dejar Francia tras sólo seis meses jugando al máximo nivel y a la importancia de volver a su ciudad de origen.

En esta misma línea, el presidente del PSG, Naser al Khelaifi, dijo en la comparecencia que Mbappé se decantó por el equipo de la capital francesa, pese a ser cortejado por grandes clubes europeos, porque "París es su ciudad, y el PSG el club de su corazón".

El delantero se marcó la Liga de Campeones como gran objetivo de la temporada, en la que aspira a ganar todos los títulos "con mucha humildad".

Aunque recordó que en la pasada en el Mónaco su posición estaba en el centro de la delantera, se mostró dispuesto a colocarse en cualquier lugar de la ofensiva parisina. "No he jugado dos temporadas seguidas en el mismo puesto", recordó.

"He hablado con el entrenador (el español Unai Emery), que tiene una filosofía de juego muy clara. Ha sido muy claro conmigo sobre cómo me quería utilizar (...) Él dice que puedo jugar en varios puestos del ataque", dijo. Además, restó importancia al coste de su fichaje para las arcas parisinas -180 millones de euros-, al enfatizar: "No me cambiará a mí ni a mi juego. Ese dinero no ha salido de mi bolsillo ni ha ido a parar a mi bolsillo".

Mbappé aseguró que el fichaje del brasileño Neymar, materializado poco antes del suyo, no le influyó a la hora de decantarse por el PSG, ya que las conversaciones habían comenzado antes. Pero sí consideró que se trata de una "ventaja suplementaria"."Es extraordinario poder jugar con un jugador de su nivel, pero el PSG no es solo Neymar, es todo un proyecto", manifestó.

En la línea de humildad en la que se suele expresar en público, Mbappé indicó que su palmarés en el vestuario al que acaba de llegar es el menos nutrido, por lo que tiene "mucho que aprender de gente que han ganado todo, a nivel nacional y europeo".

Cuestionado sobre la investigación abierta por la UEFA al PSG por si han vulnerado el juego limpio financiero con sus fichajes este verano, Al Khelaifi se mostró muy tranquilo sobre la "transparencia" de su club."La UEFA -subrayó- puede hacer lo que quiera, lo hemos hecho todo transparente y no tenemos que esconder nada. Le hemos dicho a la UEFA que pueden venir a instalarse en nuestras oficinas si quieren, porque no tenemos nada que esconder".