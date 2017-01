El Medacbasket se impone al Unicaja en el derbi malagueño

El Pabellón de Los Guindos se congeló en la contundente victoria del Medacbasket ante el Unicaja Rincón Fertilidad por 62-94. El cuadro costasoleño se llevó el derbi de la capital sin dar opción alguna. Ganó en los cuatro cuartos y aprieta la zona alta de la clasificación con un balance de 7-6 y 20 puntos. Taylor Cameron fue la punta de lanza del Medac con 28 puntos, once rebotes y 36 de valoración en un día donde Ignacio Rosa estuvo por debajo de sus números habituales con sólo siete tantos y siete créditos. El Unicaja Rincón Fertilidad se queda así en la zona baja del Grupo D-A, con seis victorias y siete derrotas y 19 puntos.

El resto de malagueños jugaron y cayeron en sus casas. El Coín Almoguera Abogados perdió en un encuentro ajustado contra el Meridiano Baza por 65-69 resuelto por la remontada del club granadino a lo largo de la segunda mitad.

Ismael Torres dejó los mejores detalles del equipo con 12 puntos y siete rebotes en 15 minutos. Sin embargo, la actuación del Baza fue más completa y acabó llevándose un partido que le permite adelantar al club malagueño y colocarse cuarto.

Mientras tanto, el Novaschool no pudo con el Enrique Soler, líder del grupo, y acabó perdiendo por 70-80 en un buen partido de Alex Michael Jackson. Sus 26 puntos y 10 rebotes no sirvieron para imponerse al cuadro melillense, que arrancó con un primer cuarto fuerte (9-16) del que los malagueños no pudieron recuperarse. Continúan, así, colistas con 5-8 y 18 puntos.