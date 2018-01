Mejorar desde la base

éxito rotundo en el I Foro Javier Imbroda para entrenadores realizado por el ex seleccionador nacional. Hasta Puerto Banús se desplazaron en la mañana de ayer casi 100 participantes de toda Andalucía para debatir sobre la formación de los técnicos de cantera en la actualidad.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos y seguir creando su perspectiva del baloncesto base escuchando las ponencias de cuatro especialistas de la materia como Miguel Martín, director del Curso Nacional de Entrenadores FEB; Francis Tomé, director técnico del CB Marbella y entrenador de Liga EBA del club azulón; Manolo Povea, entrenador de Medacbasket; y Sergio Scariolo, actual seleccionador nacional.

Arrancó el foro el gran protagonista, Javier Imbroda. "Mi idea clara es que el baloncesto debe empezar en los colegios y dejar que allí se crezcan como jugadores. No me gusta la idea de los clubes que van componiendo sus equipos con el trabajo de otros cada verano, no respetan el trabajo de los colegios en muchos casos. Me encantaría ver un Campeonato de España con equipos como Maristas, San Patricio, Agustiniano…", expuso.

Acabó las charlas Scariolo, que secundó la idea. "El nivel de formación en España en categorías Mini e Infantil es excelente. No hay ningún país en el mundo, dejando de lado Estados Unidos, que tenga esta calidad de instrucción y formación, la capacidad de hacer buen baloncesto con una colaboración de los colegios muy alta", finalizó el actual seleccionador nacional.