Menéndez se queda en la previa de Roland Garros

El malagueño Adrián Menéndez no pudo progresar en la fase previa de Roland Garros y cayó en la primera ronda de la precuela del cuadro definitivo. Partía, gracias a su presencia cercana a los 100 mejores del ranking ATP, con el octavo puesto de cabeza de serie para intentar lograr las tres victorias que daban acceso al segundo grand slam de la temporada. Pero no fue posible.

Menéndez perdió por 6-2 y 6-4 ante el colombiano Santiago Giraldo. No tuvo demasiadas opciones en un torneo que no se adapta a las características del marbellí, jugador más ducho en superficies rápidas. No obstante, camino de los 33 años Menéndez se encuentra en el mejor momento de su carrera y ahora afrontará algunos torneos antes de emprender la aventura en Wimbledon, donde ya se metió en alguna ocasión en el cuadro final.

Mientras, el también marbellí Carlos Gómez-Herrera cayó en el Challenger de Mestre (Italia) ante el local Lorenzo Giustino por 7-5 y 6-4.