Miguel Ángel Jiménez es eterno. El golfista de Churriana logró su cuarto título en el circuito de veteranos (mayores de 50 años) del Champions Tour, al ganar por segundo año consecutivo y tras un desempate el Mississippi Gulf Resort Classic, disputado en el Fallen Oak de Biloxi. Jiménez llegó al hoyo 18 con dos golpes de ventaja sobre el estadounidense Gene Sauers, pero un doble bogey del malagueño obligó a alargar el desenlace.

Al final el jugador malagueño, de 53 años, derrotó a Sauers en el primero hoyo del desempate, que jugó con maestría y remató con un largo putt, mientras su rival se enredó al acabar en el bunker. Jiménez y Sauers acabaron el torneo empatados con 203 golpes totales (13 bajo par). A un impacto acabaron el también estadounidense Steve Sticker y el alemán Bernhard Langer.

"Estoy muy contento por haber ganado, aunque no ha sido una victoria fácil. Las dos veces que he jugado el hoyo 18 parecían la noche y el día; primero, seis golpes para doble bogey, estaba indeciso entre el hierro ocho o el nueve y, al ir a darle a la bola, me he bloqueado completamente. No sé qué me ha pasado, no sabía ni cómo pegarle. Soy humano. Y he fallado un putt muy corto. El hoyo del play off ha sido todo lo contrario: he pegado un buen drive, un magnífico hierro siete y he metido el putt de tres metros para birdie. ¡Así es el golf!", declaró Jiménez al acabar el torneo: "Los tres días he jugado bien, dejándome oportunidades y dándole bien a la pelota. Llegué al tee del 18 con dos golpes de ventaja y 4 bajo par. Pero, como digo siempre: cuidaíto porque hasta el rabo todo es toro. Me alegro de haber defendido el título con éxito, estaba deseando volver a ganar. Llevaba mucho tiempo rondando la victoria y ¡por fin lo he conseguido! Ha sido muy bonito hacerlo con todo el apoyo del público, la gente aquí es muy acogedora y me anima todo el tiempo".

"Estoy disfrutando mucho en el Champions Tour y la intención es jugar más en este circuito, probablemente el 90% de mi calendario; he cumplido 53 tacos y llevo 35 dando vueltas por el mundo. De vez en cuando me gusta participar en el European Tour porque creo que allí todavía sigo siendo competitivo, este es más relajado, no hay corte y se agradecen las tres vueltas de competición. Tal vez haya que ir cediendo el paso a los más jóvenes", concluyó el golfista malagueño.